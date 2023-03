MADRID, España.- El artista cubano radicado en Londres David Palacios expone durante estos días en la galería de la Fundación Arts Connection, en Miami. La muestra, titulada “Sensitive Content”, fue inaugurada este 11 de marzo y permanecerá hasta el próximo 30 de abril.

La exposición forma parte de actividades por el mes de la mujer y reclama una mirada atenta contra la violencia de género.

Con curaduría de Félix Suazo y Andreina Fuentes Angarita, “la propuesta expositiva conjuga varias estéticas y lenguajes —de la pintura al diseño, de la fotografía a la instalación y el video— para construir una poética visual híbrida, donde la obra de arte funciona como soporte de información y alegato crítico”, definió Arts Connection en nota de prensa.

En “Sensitive Content” se exhiben tres proyectos que exploran la violencia contra la mujer con base en las estadísticas mundiales: Domestic Violence (Photo-Graphics Report, Nigeria 2017), Gele-Femicides (2020) y Just a few little pricks (2020-2021).

A partir de información divulgada en la prensa, Palacios aborda la violencia contra la mujer, “para que esa aritmética hostil no pase desapercibida y deje de ser una abstracción inconmensurable. En un mundo donde los escándalos de temporada reciben mayor atención que los contenidos analíticos, propone un ejercicio de discernimiento conceptual y estético que reclaman una mirada atenta”, explicó Félix Suazo.

David Palacios, nacido en La Habana en 1967, estudió en la Academia de San Alejandro y luego en el Instituto Politécnico para el Diseño Industrial. En 1991 emigró a Venezuela. Antes de radicarse en Londres también se estableció en Nigeria y Zimbabue. Su arte está marcado por el reflejo de la realidad social.

Arts Connection es una organización cultural que promueve eventos que brinden a la comunidad conocimiento, conciencia y sensibilidad cultural; con la visión de construir la ciudadanía a través de la creatividad, las prácticas culturales y también al arte en la vida urbana.