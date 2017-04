Documental sobre ocho artistas cubanos, en el Koubek Center de Miami

MIAMI, Estados Unidos.- Ellos nunca se fueron, documental del actor y productor Carlos Orihuela sobre ocho populares artistas cubanos exiliados en Miami, se exhibirá este jueves en el Koubek Center del Miami Dade College.

Las figuras vistas por Orihuela en su film son Reynaldo Miravalles, Alberto Pujol, Ana Viña y Susana Pérez, además del cantautor Osvaldo Rodríguez, las intérpretes Annia Linares y Mirtha Medina, así como el comediante Miguel González.

El documental recoge los testimonios de estos cubanos que, luego de abandonar la isla, debieron comenzar sus carreras y sus vidas en Estados Unidos.

El realizador Carlos Orihuela dijo a Diario Las Américas que “estos ocho artistas reconocidos por su larga trayectoria, nos hablan de sus inicios, describen cómo fue su vida artística en Cuba, cómo salieron, qué pasó cuando llegaron a EE.UU. Entre anécdotas tristes y alegres, cuentan cómo han hecho para seguir haciendo lo que mejor saben hacer: su arte”.

Ellos nunca se fueron es, además, el último documental donde apareció quien es considerado uno de los más importantes actores cubanos de todos los tiempos, Reynaldo Miravalles.

“Lamento mucho que ese gran cubano y actor que fue Miravalles no pudiera ver el documental terminado, pues murió en octubre del pasado año. Pero sin duda él estará presente este jueves en el Koubek Center junto a todos nosotros”, dijo Orihuela al medio miamense.

“Ninguno de estos artistas jamás se han ido de la memoria, del gusto, del cariño de su público”, añadió el director para explicar el nombre de su documental.

“Quise resaltar el grandioso trabajo y la perseverancia de un pequeño grupo de cubanos, pues hay muchos otros que en la isla tuvieron notable trayectoria; y cómo decidieron dejarla a un lado para poder tener libertad en sus decisiones como artistas y como personas. También me propuse reflejar cómo, a pesar de las dificultades, con sus talentos y unas ganas inmensas de hacer realidad sus sueños, cada día se han entregado a la carrera que aman”, relata Orihuela.

El también actor, que ha participado en varias obras de teatro y programas de televisión local de Miami, confesó que “en un inicio el proyecto me pareció una de las tantas locuras que me han acompañado en mi carrera. Me lancé a su ejecución no sólo porque creí que era una buena idea, sino porque además era una deuda, un necesario reconocimiento y sé que el público que sigue a estos artistas lo va a disfrutar y agradecer”.

El Koubek Center del Miami Dade College se ubica en el 2705 SW 3 St., Miami. Ellos nunca se fueron será exhibido a las 8 de la noche de este jueves 13 de abril.