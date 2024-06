LA HABANA, Cuba. – Carmen Crown es una joven DJ guantanamera que se estableció recientemente en La Habana para desarrollar a mayor escala su carrera dentro de la música techno, un género de la música electrónica en el que se siente como pez en el agua. La DJ y productora le ha puesto energía en darse a conocer entre los exponentes de este género en la capital cubana, aunque reconoce que le ha sido difícil porque considera que “la escena habanera es más regionalista”.

Sobre sus aspiraciones, las dificultades que atraviesan los DJ cubanos y sus proyectos más recientes, la artista, de 30 años, conversó con CubaNet.

―¿Con qué ritmos de la música electrónica te sientes más cómoda?

―En cuestión de ritmos me gustan todos, soy una melómana natural, pero defiendo el techno (acid techno). Las sonoridades de este subgénero son aceleradas y me gusta que el público esté en constante movimiento. Soy alguien que defiende mucho la empatía y las buenas energías. Cuando “sesiono” trato de que les llegue a las personas lo lindo del set y trato de que se perciba la vibra a tope. Realmente siento que tengo al 100% la aceptación de los que disfrutan de mi arte.

―¿Cómo han sido tus vínculos con otros DJ de la Isla?

―Es relativo, soy guantanamera, en la escena oriental conozco a muchos y muchos son amigos. Recientemente vine a vivir a La Habana, pero en la capital se me ha hecho un poco más difícil socializar. La verdad no conozco el motivo, pero creo que la escena habanera en cuestión de la música electrónica es más regionalista, sin ánimos de ofensa claramente. Y sí he interactuado con un par de DJ de La Habana.

Carmen Crown (Foto: Cortesía)

―¿Te sientes identificada con algún DJ de la música electrónica a nivel internacional?

―Sí, con varios, tengo referentes de los que de cierta forma me he nutrido y retroalimentado, pero mis dos grandes son la estadounidense Sara Landry y el australiano Flume.

―¿Cuál es tu máxima aspiración como DJ y productora?

―Primeramente, quiero darme a conocer en mi país, y luego expandirme por el mundo. Creo que ese es el objetivo de todo artista.

―¿Tienes alguna fuente de inspiración a la hora de componer?

―Los estados de ánimo han sido siempre mi fuente de inspiración. Soy una persona muy empática, siempre estoy al pendiente de mi entorno y me nutro del contexto cuando sucede algo que me pone muy feliz o generalmente cuando estoy triste.

―¿Cursaste algún estudio musical?

―Soy autodidacta, pero en el transcurso de mi carrera me he nutrido de conocimientos ya sea pasando talleres, cursos, y sobre todo aprendiendo todo el tiempo. Tengo muchos amigos músicos de los que me he retroalimentado, al igual que amigos DJ de los que también he aprendido. Aunque generalmente soy de experimentar en la marcha y aprender siempre.

Carmen Crown (Foto: Cortesía)

―¿Cuáles son las principales dificultades que atraviesan los DJ más jóvenes de Cuba?

―Una de las primeras es que no hay apoyo por parte de las organizaciones culturales. Siempre asocian la música electrónica con vicios como la droga y eso es un estigma que llevamos cargando los DJ desde hace mucho tiempo, tanto que hasta en los medios nos tildan de drogadictos. Estas son percepciones que he vivido en carne propia. Conseguir espacios donde plasmar nuestro arte es muy difícil. Casi siempre acudimos a lo privado por estas trabas, pero hay mucha competencia hoy en día, el techno está de moda y por ejemplo en La Habana los DJ residentes pueden conocer sobre tu obra, pero poder llegar a algún evento es muy difícil.

Yo, en particular, he participado en Eyeife [festival de música electrónica] y en algún que otro evento, pero no precisamente de la escena techno. Hay mucho regionalismo. Existe un Laboratorio Nacional de Música Electroacústica, pero en mi opinión solo es el nombre porque realmente apoyo no tenemos por parte de ellos, al menos esa ha sido mi experiencia. Para poder abrirte paso tienes que tener algún respaldo de alguien conocido o que tenga el control. Como decimos los cubanos, un “palancón”. Sin desvalorizar el trabajo de nadie soy de las que piensa ―y se atreve a decir― que solo tienen visibilidad los que tienen cierto poder. Pienso que hay muchos con muchísimo talento que deberían ser vistos.

―Se ha creado una polémica por la representación del DJ como drogadicto en la telenovela Viceversa, que transmite actualmente la Televisión Cubana. ¿Qué opinas sobre ese personaje?

―Totalmente falso y mal elaborado. No tiene nada que ver con la vida cotidiana de un DJ cubano. Y no soy la única que piensa de esa manera. Llevo 15 años haciendo mi arte y no conozco a ninguno que haya terminado de la manera en que nos representa la Televisión Cubana.

―¿Dónde se te puede ver tocar en La Habana?

―Aún no he logrado ser residente en ningún evento, tengo una meta que es retomar un proyecto que tenía en Guantánamo, pero aún tengo camino por recorrer. He tenido presentaciones en eventos privados como galerías de arte, inauguración de locales, pero en la escena techno que es donde me siento identificada solo una vez en el festival dedicado a las mujeres dentro de la escena electrónica, Eyeife Women.

