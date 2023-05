LA HABANA, Cuba.- Hoy se dispara la nerd alarm en muchos rincones del planeta: millones de fanáticos celebran el Día de Star Wars. La franquicia de ciencia ficción creada por George Lucas es homenajeada cada 4 de mayo desde el año 2011, cuando se organizó la primera jornada festiva en honor a uno de los productos más famosos de la cultura pop. Este acontecimiento, no obstante, tiene uno de sus orígenes en el Parlamento británico, que el 4 de mayo de 1979 nombró primera ministra a Margaret Thatcher con una frase simbólica: “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations”.

Dos años antes, en la primera película de la saga, titulada Star Wars: Episodio IV-Una Nueva Esperanza, los jóvenes Jedi utilizaron la icónica frase: May the force be with you (Que la fuerza te acompañe) y así, por una suerte de asociación fonética entre ambas expresiones, se eligió el 4 de mayo como el Día de Star Wars. Cada año, la fecha es acompañada por eventos, estrenos, maratones cinematográficos, lanzamiento de nuevos productos, video juegos y todo cuanto pueda recrear el universo en que transcurren las aventuras de Han Solo, Luke Skywalker, Princesa Leia, Chewbacca, R2-D2 o el tenebroso y magnético Darth Vader.

Tras aquel estreno que resultó en un éxito rotundo, otras dos películas fueron producidas en la década de 1980: El Imperio contraataca y El retorno del Jedi, que también arrasaron en taquilla. En el año 1999 se filmó la precuela La amenaza fantasma, seguida de El ataque de los clones y La venganza de los Sith.

A partir de 2015, una nueva trilogía salió a la luz para dar continuidad a la lucha entre el bien y el mal, al enfrentamiento entre los Jedi y los Sith. Con nuevos actores, efectos espectaculares y la infaltable música de John Williams, El despertar de la Fuerza, Los últimos Jedi y El ascenso de Skywalker fueron igualmente exitosas. Hoy Star Wars volverá a unir, a través del arte, a una de las comunidades de fans más extensas y comprometidas del mundo.