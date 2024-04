LA HABANA, Cuba. – El percusionista José Luis Quintana, más conocido como Changuito, una de las leyendas vivas de la percusión en Cuba, vive en un estado de calamidad en su casa en La Habana.

El director de la orquesta Klimax, Giraldo Piloto, denunció en una transmisión en directo a través de su perfil de Facebook, desde la casa de Changuito, la situación en que se encuentra el percusionista. El músico, quien fuera fundador de la orquesta Los Van Van junto a Juan Formell, no posee en su hogar las condiciones básicas para vivir.

“El Chango, leyenda de la percusión en Cuba. Necesitamos apoyar al hombre porque las condiciones en que está viviendo no son las mejores. Su casa no tiene condiciones buenas, tiene que cambiar muchas cosas, el techo, la puerta no tiene refrigerador”, dijo Piloto.

Changuito, de 76 años, vive en el municipio Guanabacoa. Tras la denuncia de Piloto, se están movilizando varias personas para ayudarlo, dijo a CubaNet un productor de música popular que pidió el anonimato. Además, las instituciones culturales prometieron apoyarlo ahora.

La fuente lamentó que el músico hubiera caído en este estado a pesar de que “no eran pocos los que conocían de su situación”. Agregó que Los Van Van también se han preocupado por su situación y “van a ayudarlo”.

En 2022, Yudianis Quintana Gonzaléz, hija del famoso percusionista, denunció la falta de apoyo a su padre por parte del Instituto Cubano de la Música y pidió ayuda por su delicado estado de salud.

“Hola, solo quiero informarles algo: la salud de papi depende de una llamada del Instituto. Solo voy a esperar una respuesta. Necesito un ingreso para mi padre. Llevamos mi hermano y yo dos semanas en esto”, escribió Quintana González en su perfil de Facebook.

Tras las denuncias, Changuito fue ingresado en el Hospital General “Enrique Cabrera Cossío”, conocido como Hospital Nacional.

“Qué rápido apareció el ingreso después que hice el escrito, que rápido apareció el ingreso (…), al otro día”, añadió.

Changuito, nacido el 18 de enero de 1948 en Casablanca, en La Habana, fue fundador de Los Van Van y estuvo en la orquesta por más de 20 años. Junto a Formell fue uno de los creadores del songo y es considerado uno de los grandes percusionistas de la historia de Cuba.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.