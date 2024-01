LA HABANA, Cuba.- Destacado en su oficio de escribir poseía y narrativa, Rafael Vilches Proenza ha continuado su carrera de escritor en España, muy lejos de Cuba, la isla que lo vio nacer. Es uno de esos tantos cubanos que han preferido emigrar a seguir viviendo en la miseria y la falta de libertad que impone el régimen castrista. Como muchos otros escritores cubanos, Vilches ha logrado mayor notoriedad fuera de su país natal. Sobre lo que pasó en Cuba, su situación actual y un importante reconocimiento obtenido hace unos días conversa con CubaNet.

—En Cuba fuiste miembro de la UNEAC. ¿Qué sucedió?

—Era miembro de la UNEAC, pero por pensar diferente fui expulsado por orden de la policía política.

En Cuba si no estás de acuerdo con la sentencia que lanzara Fidel Castro contra los artistas y escritores “Dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada”, si defiendes los derechos humanos, si luchas contra el comunismo, contra la dictadura castrista que nos oprime y esclaviza desde 1959, entonces eres la oveja negra. Si luchas por la libertad de Cuba eres el enemigo, el traidor, el gusano, el contrarrevolucionario, el terrorista.

—¿Cuántos libros publicaste en Cuba?

—En Cuba publiqué siete libros, cuatro porque fueron premios nacionales de poesía, y uno porque me lo publicó Enmanuel Castells en su editorial independiente LetrAbierta. Para publicar tenía que ganar premios. Y aun así muchos de mis libros fueron sacados por la policía política de los planes editoriales, y evitaron que se me otorgaran algunos premios, porque en Cuba de todo uno se entera.

—Fuera de Cuba, ¿cuánto has publicado?

—Fuera de Cuba he publicado nueve libros, uno en México, otro en Alemania, y siete en los Estados Unidos de América.

—¿Y reconocimientos dentro y fuera de la Isla?

—En Cuba, entre otros reconocimientos, dos veces Premio Nacional de Poesía Manuel Navarro Luna; Premio Nacional de Poesía Amor Varadero; Premio Nacional de Poesía Emilio Ballagas, Premio Nacional de Poesía de la Ciudad de Holguín… Fuera de la Isla los Premios de Narrativa Reinaldo Arenas y de Poesía Dulce María Loynaz. Y algunos reconocimientos que me han hecho instituciones por mi obra literaria y por mi lucha por los derechos humanos.

—Además de escritor eres pintor, ¿por qué no desarrollaste ese talento en Cuba?

—En Cuba el camino de las artes plásticas es extremadamente caro, no aparece de nada. Además, en la situación de perseguido político el tiempo se me iba entre escribir, protegerme y estar con la gente que amo.

—¿Por qué te fuiste de tu país?

—Me fui de Cuba porque me cansé de ser oveja. Me he pasado la mayor parte de mi vida enfrentando al castrismo. Comprendí que el pueblo por el que luchamos seguirá, al parecer, bajando la cabeza haga lo que haga la dictadura.

—Recientemente obtuviste un nombramiento honorable, ¿de qué se trata?

—La Unión de Escritores de España (UNEE), a pesar del breve tiempo que llevo en Madrid, arribé a esta ciudad el pasado 27 de marzo, decidió acogerme entre sus miembros. Recientemente por mi obra literaria me han nombrado Miembro de Honor de la UNEE.

Acabo de cumplir 58 años el 10 de diciembre, y quizás sea este el mayor reconocimiento que se me haya hecho por mi recorrido literario hasta el día de hoy.

Quiero hacer público mi agradecimiento al presidente de la UNEE, Juan Carlos Heredia, y a los afiliados de la Unión. Gracias.

—¿Es el poeta y escritor Rafael Vilches un hombre comprometido con la causa de la libertad de Cuba?

—Con toda certeza. Mi compromiso es personal, y también lo es con el suelo que me vio nacer, y consiste en hacer todo lo que pueda por derrocar a la dictadura cubana. No pudieron silenciar mi voz y mi obra dentro de ese horror de Isla. No haré silencio desde la libertad. Mi mente se sabe libre aún desde la ignominia padecida a manos de los esbirros en Cuba. Yo sé de qué son capaces los comunistas por permanecer en el poder.

—¿Qué les dices a los escritores cubanos que aún sirven al régimen castrista o que guardan silencio ante la deplorable situación de la libertad en Cuba?

—Que reflexionen sobre lo que están haciendo, que piensen en sus hijos, sus padres, en el futuro que les espera si no se arman de coraje. Los intelectuales tienen una responsabilidad especial para con la sociedad. Muchos son cómplices de la dictadura, por miedo, por lo que sea, y es comprensible que el miedo los atrape y los frene, pero hay que superar los temores y levantar las voces contra la tiranía.

No puede haber avance sin sacrificio. A veces, las acciones más importantes provienen de las voces más pequeñas. Por lo tanto, los insto a aprovechar su posición privilegiada y utilizar su intelecto y conocimiento para despertar la conciencia de otros hacia los horrores que están ocurriendo en nuestra patria y contribuir a la construcción de un futuro en libertad.

