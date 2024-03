MIAMI, Estados Unidos. – La cantante cubana Daymé Arocena ha irrumpido en el panorama musical internacional con su último álbum, Alkemi, el cual marca un cambio de rumbo desde el jazz hacia el pop. En una entrevista concedida a Diario de Cuba, la joven cantante explicó las razones detrás de esta transformación: “Me debía este cambio, siempre me gustó la música pop, pero pensaba que no encajaba por mi físico”.

Arocena también reflexionó sobre la falta de modelos a seguir en la industria para artistas como ella: “Cuando miraba para el lado latino, no veía a nadie que se pareciera a mí en el pop. No tener referentes impacta en cómo te conduces en la vida”.

Durante la pandemia de COVID-19 y su primer año de emigración en el invierno de Toronto, Canadá, Arocena sintió la necesidad de una música que le infundiera energía y alegría: “Quería música que me hiciera bailar y me relajara”. Este deseo la llevó a redescubrir su propia voz en un género diferente, algo que inicialmente le resultaba difícil: “Lo más espectacular que me ha pasado con este proyecto es que me he vuelto a escuchar a mí misma, yo detestaba escucharme”.

Ahora, desde Miami, Arocena asume el reto de convertirse en un referente para las cantantes negras de América Latina, un vacío que ella misma experimentó. La joven músicalamentó la pérdida de figuras como Celia Cruz, quien, a pesar de no ser del mundo del pop, representaba un importante referente de éxito para los artistas negros latinos. “Yo ni siquiera la tuve a ella, me la arrebataron, la prohibieron y censuraron en Cuba”, dijo Arocena.

La artista también abordó la problemática de la representación de los artistas negros en la música latina, señalando una tendencia a la invisibilización: “Pareciera que el reguetón lo inventó Daddy Yankee y el merengue Juan Luis Guerra; hay una invisibilización de la gente negra que puso esa música ahí”, dijo.

Arocena también criticó la actitud de la industria musical latinoamericana hacia los artistas negros, comparándola con el éxito de figuras anglosajonas negras como Beyoncé, quienes han logrado romper con los estereotipos. “En Latinoamérica borran todo lo prieto porque no es estético o comercial”, afirma, destacando las dificultades adicionales que enfrentan las mujeres en este contexto.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.