MIAMI, Estados Unidos. – El actor cubano Ray Sánchez se ha hecho un lugar entre los nominados a los Premios Goya 2024 en la categoría de Mejor Actor Revelación. El reconocimiento viene por su papel en la película Licantropía, que ha conseguido un total de 23 candidaturas en la prestigiosa premiación.

En su cuenta de Facebook, Sánchez expresó su entusiasmo: “Con mucha alegría recibo la noticia [de] que la película Licantropía tiene 23 candidaturas a los Premios Goya 2024, entre ellos tengo la inmensa satisfacción de estar incluido en la categoría a Mejor Actor Revelación”.

Residente en España, el actor cubano no olvidó agradecer a quienes le acompañaron en esta “gran aventura” que sigue generando gratas emociones: “a todo el equipo de actores y actrices, al equipo técnico y de producción” y en especial a Nieves Gómez, directora del filme.

El actor, que compite junto a su colega Charles Davis en la misma categoría, se mostró orgulloso de su logro, que ya considera un premio en sí mismo: “Queda mucho camino por andar, pero para mí, ya es un premio y un gran orgullo estar entre esta selección… Mucha suerte a todos mis compañeros y larga vida al cine!!!”.

La película Licantropía se sumerge en una historia de época, enlazando la vida de una mujer ciega en tiempos de la guerra napoleónica y la caza de un ser mitológico. De acuerdo con la información promocional, ofrece un guion rico en matices oscuros y conflictos internos.

Sánchez, formado en la Escuela Profesional de Arte “Samuel Feijóo” de Villa Clara, desarrolló su carrera en el Estudio Teatral de Santa Clara antes de expandir su horizonte artístico. En 2017, cofundó Teatro del Agua, apostando por una constante evolución artística y pedagógica.

Su traslado a España marcó una nueva etapa en su carrera, donde continuó su vocación docente en la Escuela de Arte Dramático y Cine de Almería y expandió su repertorio actoral. “Yo salí de Cuba y pensé que si no podía actuar más era lo que había”, compartió Sánchez con el portal Almería is different.