MADRID, España.- La multifacética cantante y actriz cubana Aymée Nuviola, merecedora de numerosos premios por su carrera artística, conversó con CubaNet sobre uno de los más recientes: el Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum Tropical Tradicional con el disco Live in Marciac, que comparte con el maestro Gonzalo Rubalcaba.

El trabajo a dúo con Rubalcaba, a quien la une una amistad de años —se conocieron el día en que ambos fueron a hacer la prueba de admisión en la escuela de música Manuel Saumel—, es una de las alegrías derivadas del premio.

“Este proyecto, que inicialmente era `Viento y tiempo´ y se hizo con banda, después derivó en este de Live in Marciac, que es de dúo. Y hubo ya un nivel mucho más grande de compenetración a nivel escénico y musical, y por eso este Grammy lo considero sumamente importante, no solamente para mi carrera, sino también para la de Gonzalo, y para sellar este proyecto”, comenta Nuviola.

Otro de los trabajos recientes y representativos en su carrera ha sido la colaboración con el cantante español Melendi, en el tema “Pan para Yolanda”.

Nuviola relata que recibió una llamada de Melendi invitándola a participar en el proyecto. Posteriormente le envió el boceto de la canción, que “le encantó, le conmovió desde el inicio”.

“Hacía mucho rato que yo quería hacer algo que reflejara la realidad de Cuba, pero que fuera con amor, y por eso me gustó esta canción… que habla de la realidad de Cuba con nostalgia y carga emotiva”, explica la artista.

Desde que conoció a Melendi se dieron cuenta de que eran muy afines, y se refiere al músico español como “muy talentoso y respetuoso”.

Melendi, de abuelo cubano, “dijo desde el primer momento que no quería lucrar con la canción, ni hacerlo para ganar público”, sino que lo hacía porque “sentía a Cuba”.

Crecida en un ambiente musical, pues su madre era pianista, durante sus años en Cuba junto a su hermana creó un dúo que fue precursor de la timba en la Isla. Con este dúo se presentaron en el programa “Todo el mundo canta”, el cual ganaron “y de ahí se disparó su carrera”.

Además de su éxito musical, Nuviola ha incursionado en la actuación. Aunque en Cuba había realizado un especial de teatro con el humorista Alexis Valdés; y en Miami estuvo trabajando en Microteatro, entre otros; en su faceta de actriz sobresale la interpretación de Celia Cruz, en la novela colombiana Celia, donde interpreta a “La reina de la salsa”.

Sobre ello considera: “Para mí ha sido uno de los grandes honores que he tenido en mi carrera. Y uno de los grandes pasos porque después de la novela me descubrió mucha gente y se descubrió más mi música”.

En su conversación con este medio la artista se refiere también al trabajo con Paulo Simeón, quien además de su esposo es su productor: “Paulo puede producir un álbum porque tiene el sentido de la organización y el concepto. Aunque no es músico tiene la visión de alguien que puede valorar la música. Y que me conoce en profundidad. Es un trabajo muy completo alrededor de mi persona”.

Después de dejar Cuba y antes de llegar a Miami, Aymée Nuviola y Paulo Simeón estuvieron viviendo en Costa Rica y México.

“Costa Rica fue el país que me abrió una puerta, lo mismo desde el punto de vista de la fe que de las puertas sonoras. Las puertas para darme cuenta de que existía un mundo rítmico que había que explorar mucho más directamente porque yo lo hacía oyéndolo. En Cuba siempre vi todo tipo de música, pero de ahí a yo ejecutarla ya eso nunca pasó hasta que llegué a Costa Rica. Ahí tocaba varias canciones conocidas y de repente colaba una original de mi repertorio que estuviera acorde rítmicamente con lo que ellos estaban acostumbrados a escuchar, y lo asimilaban”.

“Nos fuimos a Cancún, a una zona muy hotelera, donde había muchas posibilidades de tocar con agrupaciones pequeñas y el grupito que teníamos era muy solicitado en todos los hoteles. Llegó un momento en que pensé que allí, aunque tuviera trabajo toda la vida, no iba a desarrollar mi carrera musical. Y vinimos para Miami”, relata.

“Llegar a Miami, en el 2004, fue como consolidar todos esos pedacitos”, dice Nuviola sobre la ciudad donde “ha hecho la parte más importante de su carrera, de su vida y de su matrimonio”.

En el 2016 la cantante recibió la Llave de la ciudad de Miami, de manos del entonces alcalde Tomás Regalado.

Sobre este reconocimiento expresa: “Recibir la llave de la ciudad fue para mí muy emocionante. Y yo decía, si tuviera las llaves de mi Habana, la ciudad donde yo nací… No las tengo, pero tengo las llaves de Miami que es la ciudad que me abrió su corazón y sus puertas. Son las llaves del corazón de Miami lo que tengo yo, no las de la ciudad”.

En cuanto a sus más recientes trabajos Nuviola comenta que está ahora en dos proyectos discográficos que deben ver la luz a partir de los primeros meses del 2023. De uno de ellos ya ha sacado dos sencillos: “La gatica de María Ramos”, que tiene más de un millón de vistas en YouTube, y “Camina que yo voy detrás”, que dentro de poco tendrá su video musical.

Aymée Nuviola tendrá una presentación, a la que invitó a todos, el 31 de diciembre de 2022 en el Bayfront Park, como parte de las fiestas gigantes de Fin de Año.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.