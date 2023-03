MADRID, España.- En la noche de este domingo se dieron a conocer los ganadores de los Premios Óscar 2023, entregados anualmente por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas. La gala, desarrollada en el Dolby Theatre de Los Ángeles, tuvo como presentador al comediante Jimmy Kimmel.

Entre los premios más esperados de la noche estuvo el de Mejor Actriz, que fue para la malaya Michelle Yeoh, por su protagónico en Everything Everywhere All at Once (Todo a la vez en todas partes). En esta categoría competía la cubana Ana de Armas, nominada por su interpretación de Marilyn Monroe en el filme Blonde.

Todo a la vez en todas partes fue además la más premiada de la noche, con un total de siete estatuillas, entre ellas a la Mejor Película y a Mejor Director (Daniel Kwan y Daniel Scheinert).

El Óscar al Mejor Actor Protagónico fue para el estadounidense-canadiense Brendan Fraser por su trabajo en The Whale (La ballena). Mientras que Jamie Lee Curtis se alzó como Mejor Actriz de Reparto, y Ke Huy Quan como Mejor Actor de Reparto; ambos por Todo a la vez en todas partes.

Ana de Armas, la primera actriz cubana que recibe una nominación al Óscar, aunque no consiguió el galardón, deslumbró en su debut en la alfombra. Numerosos medios se han hecho eco de su vestuario.

“Un vestido hecho a medida y firmado por Louis Vuitton, que recordaba y mucho al que lució Marilyn mientras cantaba el cumpleaños feliz a Kennedy, uno de los momentos más míticos de la actriz, sin contar sus interpretaciones”, reseñó la revista Vanitatis.

“Es una lástima que Marilyn nunca tuviera el reconocimiento. Pero yo estoy muy orgullosa de poder interpretar su vida desde un punto de vista más íntimo y más humano. Si este es el reconocimiento, bienvenido sea”, dijo De Armas a los medios antes de la ceremonia.

El pasado año, por su actuación en Blonde la joven estuvo también nominada a los Globos de Oro y a los Premios BAFTA.

Listado de los ganadores de los Premios Óscar 2023