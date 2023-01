MADRID, España.- El mediodía del 30 de enero de 1969 la icónica banda de rock británica Los Beatles ofreció su último concierto. Recordado como “Concierto en la azotea”, pues tocaron desde la azotea de Apple Corps, su estudio de grabación en Londres, duró unos 40 minutos y fue una actuación improvisada, con trabajadores de las oficinas del edificio y algunos policías como público.

Para esa fecha el grupo estaba a punto de desintegrarse. Su último concierto había sido tres años antes, en el Candlestick Park, de San Francisco, Estados Unidos. Pero tenían pendiente grabar un álbum y rodar un documental. A raíz de estos proyectos decidieron dar el que sería su último concierto.

Ese día los acompañó el tecladista estadounidense Billy Preston. La producción general estuvo a cargo de George Martin y contó con el técnico de sonido Alan Parsons, quien en 1973 grabara The Dark Side of the Moon (El lado oscuro de la luna) con Pink Floyd; y Glyn Johns, partícipe en la producción del primer álbum de Led Zeppelin.

Según testimonios, durante el concierto John Lennon se puso el abrigo de Yoko Ono y Ringo Starr el impermeable rojo de su pareja. Había unos 7º C y fuertes vientos.

Varios de los temas cantados ese día, como “Get Back”, “Don’t Let Me Down”, “One After 909” y “I’ ve Got a Feeling”, fueron incluidos en Let It Be, su duodécimo y último álbum.

El lanzamiento de Let it be estaba previsto para julio de 1969, pero se pospuso hasta septiembre para que coincidiese con la presentación del documental del mismo nombre. La fecha se volvió a posponer por la salida a la venta del disco Abbey Road, ese mismo año. En 1970 el documental Let it be ganó un Oscar a Mejor Banda Sonora.

Poco más de un año después del “Concierto en la azotea”, el 10 de abril de 1970, Los Beatles anunciaron su separación.

Los Beatles influyeron con su música y estilo en su generación y trascendieron a las posteriores como una de las bandas imprescindibles en la historia de la música. Su éxito y sus innovaciones musicales inspiraron a grandes músicos.