“Comunistas millonarios”, el nuevo tema musical de Keren Kmanwey

MIAMI, Estados Unidos. – El nuevo tema de la rapera cubana Keren Kmanwey “critica a los dirigentes cubanos por vivir como burgueses mientras obligan al pueblo a vivir en el comunismo”, según las propias palabras de la artista. En su nueva obra, Kmanwey también rememora sus vivencias bajo el sistema totalitario de la Isla.

Keren Benítez Olivera (su verdadero nombre) nació en Camagüey. En los últimos cinco años se ha dedicado, de forma empírica, a cultivar géneros urbanos como el rap y el hip hop. Ha trabajado con diversos artistas cubanos, como David de Omni y Raudel de Escuadrón Patriota. También ha compartido escenarios con Edelkis Revé, Roberto Carcasés, William Vivanco y otros.

Con tan solo 29 años, la artista se ha presentado en espacios de gran importancia para la cultura urbana dentro y fuera de la Isla, tales como la Fábrica de Arte Cubano (FAC), el Pabellón Cuba, en la clausura del Festival Internacional de Cine Latinoamericano de 2016 y en el Festival Nacional de Teatro celebrado en Camagüey, en 2017.

En 2019 ganó el premio Cubadisco a mejor álbum de hip hop del año con su producción titulada “¡Ño!”. También cuenta con un “mixtape” que fue su primera producción totalmente en solitario y lleva por nombre “No me despierten”.

En estos momentos Keren Kmanwey reside en Ciudad de México, donde está a punto de estrenar lo que sería su primer álbum oficial titulado “Qué más”. CubaNet conversó con la artista sobre las expectativas alrededor de su nueva producción.

―¿Por qué el título “Comunistas millonarios”?

―Es lo que son, con toda la ironía de la frase. Ellos se llenan los bolsillos y hacen al pueblo comer su ideología fracasada. Todos viven bien, no es secreto para nadie. No hay un solo líder comunista que no se dé buena vida.

―¿Qué te convenció de hacer este tipo de música?

―Independientemente a que este género es para denunciar, tengo algo que decir como cubana, como exiliada, como víctima del comunismo. Tengo la necesidad de contar la miseria y la represión que yo, al igual que la mayoría de los cubanos, viví allá dentro.

“Son más las cosas que me unen al resto de las mujeres del género musical que las que me diferencian. Pero obviamente todo depende de las experiencias de vida de cada una y de nuestra manera de desarrollarnos en el medio. Yo he sido bastante independiente a la hora de crear”.

―¿Sientes que implica un riesgo hablar de política a través de tu música?

―Sí. Es un riesgo que estoy dispuesta a tomar en nombre de todo lo malo que viví en Cuba, sin casa, sin comida, sin ropa y sin libertad gracias al régimen que se robó esa Isla y más nunca la ha soltado. Jamás pude ganar dinero con mi música por hablar de política. Ya he recibido críticas por “Comunistas millonarios”. Eso me hace entender que es necesario hacer este tipo de canciones, pero estoy consciente de que será más difícil que pueda volver a entrar a mi país.

―¿Cuáles son tus expectativas con este nuevo tema?

―Espero llegar a la mayor cantidad de cubanos con un mensaje claro y una denuncia contundente acerca del comunismo y los males que nos ha traído. La idea es despertar la conciencia en los jóvenes cubanos de dentro y fuera de la Isla.

Según Kmanwey, escogió el 13 de agosto para el lanzamiento de su nuevo tema “con toda intención”, puesto que este jueves se cumplen 94 años del nacimiento de Fidel Castro.

“Vamos a aprovechar que la alta cúpula en Cuba estará celebrando como siempre para enviar este mensaje contundente acerca de lo que esa fecha verdaderamente representa para nosotros los cubanos. La canción es anticomunista y es un mensaje directo a la dictadura”, concluyó la artista.