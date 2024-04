LA HABANA, Cuba. – Claudia Pando Cruz (CLO) es una joven cantante, guitarrista y compositora cubana que está desarrollando su carrera de forma independiente en la Isla. La artista ha tomado las riendas de su trayectoria para crear una obra que solo responda a sus propias inclinaciones artísticas y sus preocupaciones sociales. En 2023 publicó su primer disco, Amores, y ahora ha creado una campaña de recaudación en línea (crowdfunding) para grabar su segundo material junto a su banda.

Claudia ha colaborado con varios músicos cubanos como Kelvis Ochoa, Cimafunk, y Nam San Fong; y ha integrado la orquesta de Manolín Álvarez, “el médico de la salsa”. En medio de los preparativos de su nuevo álbum la cantante conversó con CubaNet sobre los derroteros de su carrera y las complejidades a las que se enfrenta una artista independiente en Cuba.

―¿Cuál es el concepto musical de tu nuevo álbum?

―Mi música se caracteriza por fusionar géneros. Esto también estará reflejado en este nuevo álbum, Cuando salí de La Habana. Tiene influencias de latin-rock, blues, rap, funky, conga, changüí, mezcladas también con la sonoridad acústica y la electrónica.

―¿Con qué géneros te sientes más cómoda?

―Con el rock, el blues, el bolero, el songo, etc. Hay muchos géneros con los que me siento identificada, porque para mí siempre hay una conexión entre ellos.

―¿Las letras sobre qué aspecto de la vida o la sociedad girarán?

―Las letras hablan de temas sociales. Intento reflejar en cada canción un poco de la realidad que actualmente vivimos en Cuba: la emigración, la situación económica, a la que jocosamente muchos cubanos se refieren como “La Cosa”. Hay un tema dedicado a las madres, otros a las mujeres, el maltrato doméstico y la pareja.

El álbum aún no se ha grabado. Estamos trabajando en una campaña de crowdfunding para poder producirlo. Mi esposo, hasta el momento, es el autor de dos canciones del álbum. Nuestra relación profesional es muy buena y divertida. Tenemos puntos de vista muy parecidos, lo que facilita la creación. Yo soy su maestra de guitarra y él se ha convertido en mi editor, no solo de materiales audiovisuales: todas mis canciones se las muestro con el objetivo de que interactúe y mejore lo que sea posible. Él es lingüista y tiene un conocimiento amplio de la literatura, la gramática y la redacción en general.

CLO y su esposo, Manuel Alejandro Leyva Azcuy (MALA) (Foto: Claudia Pando Cruz – Facebook)

―¿Por qué decides desarrollar tu carrera de forma independiente?

―Cuando hice mi primer álbum, titulado Amores, lo presenté a Bis Music, una disquera importante en Cuba. Aunque a su director le gustó y me dio esperanza de poderlo licenciarlo, no sucedió nada porque no había fondos para nuevos proyectos. De esta manera, seguí en el camino del artista independiente, que me permite la libertad de expresión que quiero, aunque me gustaría trabajar con alguna disquera fuera de Cuba para poder tener otras ventajas y colocar mejor mi música.

El trabajo como artista independiente es bien difícil. Tienes que hacerlo casi todo “a bomba”, como decimos en Cuba, que significa con el corazón. Yo no soy una artista reconocida, así que las ganancias por mi arte son muy bajas, y aun así sigo invirtiendo en mi carrera, porque no puedo dejar de crear y soñar. Luego viene el deseo de materializar los sueños.

Yo no he sido artista independiente fuera de Cuba. Comencé mi carrera aquí y no he emigrado. Es extremadamente difícil ser una artista independiente en Cuba y más del tipo de música que hago. No recibo apoyo, aunque tengo que mencionar a la Asociación Hermanos Saíz (en mi primer álbum gané dos becas lanzadas por la organización y eso fue un gran impulso). Fuera de eso, estamos solos. En un país con una gran crisis económica y, por supuesto, cultural.

Claudia Pando Cruz (CLO) (Foto tomada de su perfil de Facebook)

―¿Cómo te gustaría que el público recibiera tu segundo disco?

―Me gustaría llegar al público cubano principalmente. Al que está dentro y al que está fuera de la Isla, porque estoy contando la historia de muchos, la historia de un pueblo. Y quisiera que el público de otros países lo escuchen como un pedazo de la historia actual de Cuba. Es un disco conceptual.

―¿Cómo te gustaría que los cubanos radicados en el exterior se relacionaran con tu obra?

―La verdad, no pretendo nada más que soltar a través de la música todo lo que estamos viviendo y sintiendo; y si lo hacemos bien podrá conectar e identificar a muchos cubanos.

―¿Por qué optaste por hacer una campaña de recaudación para el disco? ¿Qué posibilidades les da esa plataforma a artistas radicados en Cuba?

―Mi primer álbum también fue presentado a una campaña de crowdfunding y fue ganador. Así se abrió una puerta para mí. Acudo al crowdfunding porque no tengo más opciones para la producción de ese álbum que contar nuevamente con mis seguidores, amistades, familia y mecenas. Creo que ellos devolverán el brillo a mi fe.

