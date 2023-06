Ciudad de México, México.- Te proponemos un listado de cinco películas cubanas que han usado la dura realidad nacional para criticar desde el humor nuestras carencias y problemas.

El cuerno de la abundancia

En Yaragüey, un pequeño pueblo imaginario del interior de Cuba una inesperada y surrealista noticia les cambia la vida. Una parte del pueblo de la noche a la mañana podría salir de su perpetua pobreza. Los que se apelliden Castiñeiras recibirán una cuantiosa herencia legada por unas monjas inglesas a los descendientes de su familia. Así es como todos los que tenían dicho apellido (que no eran pocos) se meten en esta disparatada búsqueda del tesoro como solución a sus problemas. Incluso gastan en trámites el dinero que no tenían, y se endeudan porque ya sentían la herencia como algo seguro.

Hasta Bernardo (Enrique Molina) se deja convencer por su familia y se suma, aunque él solo creía en lo que el noticiero nacional confirmase. De hecho su hijo, Bernardito (Jorge Perugorría) es el líder de esta aventura junto a la representante de los Castiñeiras de mayor poder adquisitivo, la señora Charo (Mirtha Ibarra).

Esta comedia dirigida por Juan Carlos Tabío fue estrenada en 2008.

Se Permuta

Gloria(Rosita Fornés) es una modesta costurera que sueña para su hija Yolanda (Isabel Santos) una mansión en el Vedado y no el apartamento chico donde viven. Su hija y su futuro esposo, según Gloria, merecían un vecindario más apropiado por lo que ella, madre cubana al fin, no escatima esfuerzos para conseguirlo. La cubana planifica una casi interminable cadena de permutas que involucra a muchas personas y no solo de La Habana.

Una y otra vez Gloria debe cambiar sus planes porque algún eslabón de esa cadena se rompe. Después de muchas gestiones ella lo tiene: la casa soñada será suya, pero no contaba con que su hija quería otra cosa, o más bien a otra persona (Mario Balmaseda).

En 1983 se estrenó esta divertida película que trajo de vuelta a Rosita al cine cubano, con guion y dirección de Juan Carlos Tabío.

Un rey en La Habana

Arturo, un señor español de la tercera edad y que se presentaba como alguien muy rico, viaja a La Habana para casarse con Yoli, una hermosa y joven cubana.

En el solar donde viven lo reciben como a un dios. “Arturo, hermano, échame una mano” le corean los vecino, quienes lo reciben con pancartas. Todo iba bien hasta que en la primera noche de la luna de miel el español muere de un infarto.

Ahí es donde entra Papito, el protagonista de esta historia. El joven, ex novio de Yoli y aún enamorado de esta, suplanta la identidad de Arturo y se va a España a recoger la fortuna que supuestamente tenía el ibérico, sin embargo las cosas no salen como estaban planeadas.

Esta comedia fue estrenada en 2004 por Alexis Valdés, quien además de encarnar a Arturo/Papito dirigió el filme.

Los Sobrevivientes

Bajo la dirección de Tomás Gutiérrez Alea en 1979 se estrenó una comedia de humor negro que fue nominada a la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Se trata de Los Sobrevivientes, un filme que narra la historia de una familia aristocrática, con propiedades, servidumbre y mucho dinero que una vez que triunfa la revolución se niegan a aceptarlo al punto de que deciden no salir de su mansión hasta que pase algo que derroque a “los Barbudos”, y todo vuelva a ser como antes. En su espera perdieron todo el dinero que tenían guardado en el banco y se quedaron sin nada.

Pasó el tiempo y la comida que tenían almacenada se terminó. Entonces obligaron al personal de servicio, ahora convertidos en sus esclavos, a sembrar los jardines y cuidar algunos animales de granja para comer. En las noches los encadenaban para que no huyeran. Pasaron los años y los “secuestrados” lograron huir. Entonces la familia aristócrata no tuvo otra opción que aprender a sobrevivir por ellos mismos de las maneras más primitivas que puedan imaginar.

Lista de Espera

Era el año 1993, pleno período especial, y todo en Cuba era caótico. Esta historia comienza en una terminal de ómnibus, donde la única guagua que salía ese día se rompió. Los pasajeros desesperados aguardan por algún vehículo que los pueda llevar a sus destinos pero todos pasan llenos. Así que sin otra opción deciden reparar un bus que se encuentra en la terminal porque no funcionaba. La convivencia hace que los nexos entre estas personas se fortalezcan a medida que se van conociendo. Incluso hasta preparan una impensable cena con langosta.

También dirigida por Tabío este filme, está basado en el cuento de Arturo Arango. Su elenco está encabezado en los papeles principales por los actores Jorge Perugorría, Vladimir Cruz, Alina Rodríguez y Thaimí Alvariño.

