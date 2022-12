MADRID, España.- La reconocida compositora y directora de orquesta cubana residente en Estados Unidos, Tania León, estuvo entre los reconocidos este año por el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, por sus contribuciones a la cultura estadounidense.

La gala de premiación tuvo lugar este domingo en el Kennedy Center Opera House, en Washington. Junto a León fueron distinguidos el popular actor George Clooney, la legendaria cantante Gladys Knight, la cantautora Amy Grant y la banda de rock irlandesa U2.

