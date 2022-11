MADRID, España.- Cinco músicos cubanos están nominados a los Premios Grammy 2023, entregado anualmente por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos. Se trata de Camila Cabello, Cimafunk, Paquito D’Rivera, Arturo Sandoval y Arturo O’Farrill.

Camila Cabello fue nominada en la categoría de Mejor Canción Pop Dúo/Grupo, por su exitoso “Bam Bam”, lanzado junto a Ed Sheeran en marzo de 2022. La cubana compite con Coldplay & BTS (“My Universe”), ABBA (“Don’t Shut Me Down”), Post Malone & Doja Cat (“I Like You”) y Sam Smith & Kim Petras (“Unholy”).

Mientras que el popular Erick Iglesias, conocido como Cimafunk, opta al premio por Mejor Álbum Rock Latino/Alternativo con su disco El Alimento.

Este el segundo álbum en la carrera de Cimafunk, quien ha compartido escenario con artistas como Alejandro Sanz, Paulina Rubio y Gwen Stefani.

El pinareño, intérprete del exitoso tema “Me voy”, disputará el Grammy con grandes figuras como el argentino Fito Páez y el uruguayo Jorge Drexler.

Por su parte, el jazzista Paquito D’Rivera, que ya cuenta con 15 Grammys, fue nominado en el apartado Mejor Composición Instrumental por “African Tales”, obra original que compuso para los músicos Tasha Warren y Dave Eggar.

Mientras que el trompetista Arturo Sandoval y el músico Arturo O’Farrill se disputan Mejor Álbum de Jazz Latino.

Sandoval, que de ganar se llevaría a casa su décimo Grammy, fue nominado con Rhythm & Soul.

Arturo O’Farrill llega con el álbum Fandango At The Wall In New York con su banda The Afro Latin Jazz Orchestra, junto a The Congra Patria Son Jarocho Collective. Este es el tercer año consecutivo en que O´Farrill es nominado en la misma categoría.

La gala de premiación de los Grammy tendrá lugar el 5 de febrero de 2023 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles y se transmitirá en vivo por la cadena de televisión CBS.

