MADRID, España.- El reconocido bailarín y coreógrafo cubano, Carlos Acosta, llegó esta semana a Cataluña, España, para participar en el prestigioso Festival de Peralada. Su visita ha generado expectativa, especialmente por la última pieza de su programa, que aborda la situación social de Cuba.

Acosta, que a lo largo de su carrera ha evitado las críticas abiertas al régimen cubano, en entrevista con el medio español La Vanguardia en el contexto del festival compartió su perspectiva sobre las repercusiones de la situación social en el ámbito artístico de la Isla.

El bailarín lamentó el deterioro de las instalaciones culturales y el éxodo de artistas. “Desde que falleció Alicia Alonso todo ha cambiado. Hay un éxodo tremendo de artistas y de patrimonio cubano. No hay teatros. Los músicos de la orquesta, esencial en el ballet, se han ido. Alicia era la primera dama de Cuba, había mucho interés en preservar su legado, pero obviamente cuando el líder no está, todo sufre”, señaló Acosta.

Explicó también que el teatro Alicia Alonso lleva ya más de cinco años cerrado. “La Habana, que era una ciudad de teatros, ya solo tiene dos, y en el que tiene 600 capacidades no puedes montar un ballet grande con escenografía. No cabe, por lo que únicamente queda el Teatro Nacional. Así que todo el mundo se disputa los espacios y nosotros (su compañía), por ejemplo, solo podemos bailar una vez al año. El festival de danza que se hacía es ahora una sombra, se celebra en solo tres teatros, uno de los cuales no es para danza”, lamenta.

Preguntado sobre si asumiría la dirección del Ballet Nacional de Cuba si se lo propusieran, responde: “Ya tengo 51 años, quiero concentrarme en Acosta Danza, que es lo que voy a dejar atrás. Y quiero lograr las alianzas para que, cuando yo me vaya, todavía siga ahí, con una estructura y una entidad que la gobierne. Eso ya requiere mucho trabajo”.

Su compañía tampoco está exenta de las carencias del país, no obstante, realiza un trabajo constante en la formación de los bailarines. “No estamos solo encargados de cultivarles como artistas sino también como seres humanos. Muchos vienen incluso de un ámbito muy pobre, en ocasiones no habían pisado antes la capital. Y les educamos durante tres años, les damos las zapatillas, les entrenamos en ballet y en contemporáneo y luego pasan a la compañía tras superar unas pruebas. Y si no pasan, nos encargamos de abrirles camino hacia otras compañías”, destacó Acosta sobre su compañía, compuesta por 18 bailarines y que fundó hace casi una década en Cuba.

