MADRID, España.- La cantante cubana Luna Manzanares no ha dejado de ser aplaudida en España por su interpretación de la diva del pop Rachel Marron en el musical El Guardaespaldas.

Este musical es una versión teatral del filme del mismo nombre, que batiera récords de taquilla en todo el mundo tras su estreno en 1992, protagonizado por Whitney Houston y Kevin Costner.

Para presentar esta pieza Manzaneras comenzó desde el pasado año una gira con la compañía Letsgo por una gran cantidad de ciudades de España.

El Guardaespaldas incluye 15 temas de Whitney Houston, entre ellos “Run to you”, “I have nothing”, “So emotional”, “One moment in time”, “Queen of the night”; y, por supuesto, el icónico “I will always love you”, por el que la banda sonora de la película se convirtió en la más vendida de la historia.

Luna Manzanares, que ya había interpretado a Tina Turner en el musical TINA, en reciente entrevista con el medio español Tribuna Salamanca, explicó sobre su trabajo en El Guardaespaldas: “Además de ser un musical que tiene muchos matices, porque tiene comedia, calidad musical… nos lo pasamos muy bien entre nosotros, porque hay muy buena onda, buena energía, un elenco muy talentoso y con una gran calidad humana. El uno aprende del otro todos los días. Es un verdadero honor poderse subir al escenario con compañeros tan talentosos y que, además, podamos llamarnos familia entre nosotros. Eso es un privilegio que no siempre se logra”.

El musical, que ya se ha presentado en Valladolid, Las Palmas, Tenerife, Salamanca… tendrá sus próximas paradas en San Sebastián, Pamplona y Albacete.

Luna Manzanares fue la primera joven latinoamericana en ser reconocida por Francia como Caballero de las Artes y las Letras, tras su estreno en el Teatro del Châtelet de París en el 2016 de Carmen la cubana, el primer musical de la Isla.