AREQUIPA, Perú – Cada 6 de febrero el mundo conmemora a uno de sus máximos exponentes musicales: Bob Marley. Este día marca el aniversario del natalicio de este destacado cantante jamaiquino, fecha conocida como el Día de Bob Marley.

Bob Marley nació en Nine Mile (Jamaica) el 6 de febrero de 1945. Sus canciones, reconocidas por su tono relajante y alegre, se caracterizan por abordar temas de conciencia social, política y racial, transmitiendo mensajes de paz, justicia y amor.

Proveniente de una familia diversa, su madre, Cedella Booker, era afrojamaicana, y su padre, Norval Marley, fue un capitán de marina de ascendencia inglesa, razón por la cual Bob Marley enfrentó durante su niñez y adolescencia burlas y acosos debido a su origen mestizo.

Desde su infancia, Marley demostró interés en la adivinación al leer las palmas de las personas. El hecho, demuestra cómo el artista estuvo desde siempre ligado de alguna manera a la espiritualidad del ser humano.

Bob Marley dejó una huella indeleble en el género musical del reggae. Fue líder, compositor y guitarrista de las bandas The Wailers (1964-1974) y Bob Marley & The Wailers (1974-1980).

Contribuyó significativamente a la difusión global de la música jamaicana y promovió el movimiento Rastafari, al que se adhirió de manera comprometida.

Más allá de promoverlo, Marley se convirtió en un referente del rastafarismo hasta los días actuales, un movimiento sociocultural y estilo de vida que abogaba por principios contrarios a las injusticias y opresiones.

A lo largo de su carrera musical lanzó al público 18 álbumes que integraron su discográfía entre 1965 y 1984, incluyendo obras como The Wailing Wailers (1965), Soul Rebels (1970), Soul Revolution (1971), The Best of The Wailers (1971) y African Herbsman (1973).

Además de dominar la guitarra, tocaba diversos instrumentos musicales como el piano, saxofón, armónica y varios instrumentos de percusión. En reconocimiento a su impacto, recibió la Medalla de la Paz de las Naciones Unidas en 1978.

Reconocido por el apodo “Tuff Gong”, aludiendo a su fortaleza física, Bob Marley también adoptó la expresión como nombre para su sello discográfico.

Su álbum Legend se convirtió en el disco de reggae más vendido de la historia, superando los 28 millones de copias y obteniendo 15 discos de platino en Estados Unidos.

Bob Marley falleció el 11 de mayo de 1981 en Miami, Florida, a la edad de 36 años, a causa de un melanoma. En su sepelio, fue enterrado con su guitarra Gibson Les Paul, una biblia, una flor de marihuana y un balón de fútbol.

