MADRID, España.- En medio de la crisis que sacude a Cuba y de las protestas de un pueblo que reclama derechos básicos: comida, electricidad y agua, personalidades de la cultura cubana como Susana Pérez, Omar Franco, Tania Bruguera, Boncó Quiñongo, Ian Padrón, Ciro, Amir Valle, Lili Rentería, Albertico Pujol, Julio Llópiz Casal y muchos más, se hacen eco de la determinación de quienes padecen dentro la Isla y hacen un llamado al cambio.

Mensajes de apoyo de artistas cubanos al pueblo

Ian Padrón (cineasta): Mi respeto, admiración y apoyo a todos los cubanos que han tenido la valentía de salir a las calles a decir lo que piensan.

Susana Pérez (actriz): No se dejen convencer por cuatro libras de arroz, tres libras de azúcar o un pedazo de pollo. Eso es eventual. Mañana van a tener la misma hambre, mañana van a tener la misma escasez de medicamentos, los mismos apagones, mañana van a tener el mismo calor y mañana van a tener a sus hijos y a sus nietos llorando porque tienen hambre. Es el momento de acabar con la dictadura.

Omar Franco (actor): El problema del cubano no pasa por tres libras de arroz, ni cuatro libras de azúcar, ni siquiera por veinte horas de corriente. Justamente pasa por la libertad. Una vez más me uno a ese sufrido pueblo cubano, que es parte del público que me ha hecho artista. Me uno a muchos artistas e intelectuales en la diáspora, algunos en Cuba también, que ahora mismo se están expresando.

Tania Bruguera (artista): A los policías, a los militares, a los agentes de la Seguridad del Estado… pónganse de parte del pueblo. Ustedes son los que van a ser llamados cuando se vaya a ver qué fue lo que sucedió en esta etapa de Cuba. ¿A quién benefician esos actos de represión que ustedes hacen? No es a ustedes mismos, no es al pueblo, no es a un ideal… sino a una clase corrupta de burócratas e ineptos que están haciendo que el pueblo sufra, que se están beneficiando de ese sufrimiento.

Conrado Cogle (actor): Extraño a mi país, quiero volver cuando sea libre. Ustedes ahora están en la hora de luchar por esa libertad. Debe salir desde adentro. La libertad la lucha el que no la tiene.

Ciro (músico): Envío un mensaje de apoyo en la lucha contra la tiranía que nos ha tenido en la miseria durante más de 60 años. Para que no vengan otros 60 años más de miseria vamos a levantarnos contra esta gente, porque nada bueno va a venir.

Amir Valle (escritor): Lo positivo de estas manifestaciones es que el pueblo acosado por la misera se sobrepone al miedo de la represión que dejó el 11 de julio de 2021 y sale a las calles a exigir derechos mínimos: comida, electricidad y agua. Nada resuelven pidiendo eso si no piden el cambio de ese gobierno que ha demostrado 65 años de inoperancia e incapacidad política.

Lili Rentería (actriz): Basta ya, que cese todo tipo de abuso.

Albertico Pujol (actor): Las autoridades, si están esperando que las aguas se calmen, lo que viene es un tsunami. Las protestas no han terminado ni van a acabar. Todo cuanto pasa lo ha provocado la dictadura.

Julio Llópiz Casal (artista): Las protestas que han tenido lugar en los últimos días son una muestra inequívoca de la mediocridad, indolencia y criminalidad del Gobierno cubano. Yo apoyo esas protestas y exhorto a todo el que tenga un poco de buena voluntad que haga lo mismo.

Las voces de estos artistas se suman a las de miles de cubanos que exigen un cambio en el país. El mensaje es claro: el pueblo cubano está cansado de la represión, la miseria y la falta de libertad.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.