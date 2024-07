MIAMI, Estados Unidos. – El músico cubano Arturo Sandoval será uno de los homenajeados en la 47ª edición de los Kennedy Center Honors, según anunció este jueves la institución que celebra logros artísticos de por vida. Sandoval se une a una ilustre lista de homenajeados de este año, que incluye al director de cine Francis Ford Coppola, la banda de rock Grateful Dead, la cantante Bonnie Raitt y la institución cultural The Apollo.

“Estoy profundamente honrado y humildemente agradecido por recibir este prestigioso reconocimiento de los Kennedy Center Honors”, expresó Sandoval. “Este reconocimiento es un hito extraordinario en mi carrera y un testamento al apoyo y aliento que he recibido de mi familia, amigos, colegas y fans. A lo largo de mi trayectoria, he tratado de crear, interpretar e inspirar con pasión e integridad. Ser reconocido por una institución tan estimada valida mis esfuerzos y me motiva a seguir superando los límites de mi arte”, aseguró.

La ceremonia de homenaje tendrá lugar el 8 de diciembre de 2024 en el Kennedy Center Opera House, en una celebración que incluirá actuaciones y tributos por destacados artistas de Nueva York, Hollywood y otras capitales del arte.

David M. Rubenstein, presidente del Kennedy Center, destacó la influencia de Sandoval en la cultura estadounidense: “Arturo Sandoval ha trascendido fronteras literales viniendo de Cuba hace más de 30 años y hoy sigue uniendo culturas con su embriagadora mezcla de ritmos afrocubanos y jazz moderno”.

Sandoval, reconocido por su habilidad excepcional con la trompeta y el fliscorno, también es un dinámico pianista, percusionista y vocalista. Su versatilidad y capacidad para combinar diversos estilos musicales, incluyendo jazz, música clásica y latina, han consolidado su posición como uno de los músicos más respetados y admirados en su campo.

El artista cubano ha sido galardonado con 10 premios Grammy, seis premios Billboard, un Emmy y la Medalla Presidencial de la Libertad, otorgada por el expresidente Barack Obama. Recientemente también fue honrado con un premio Grammy por su trayectoria.

En su anuncio, The Kennedy Center también recordó la “notable historia de vida” de Sandoval, quien “superó la opresión política en Cuba y encontró éxito en el escenario internacional”.

“Aunque las opiniones sobre quién es ‘el mejor’ trompetista del mundo pueden variar según preferencias personales y criterios, Arturo Sandoval indudablemente se encuentra entre los músicos más respetados y admirados en su campo”, aseveró la institución.

“Es, sin duda, uno de los mejores artistas del mundo, habiendo sido visto por millones de personas actuando en vivo en los Óscar, los Grammys, la Casa Blanca y en los centros y festivales de artes escénicas más prestigiosos de la industria alrededor del mundo”, concluyó The Kennedy Center.

