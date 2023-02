MADRID, España.- El músico de origen cubano Arturo O’Farrill ganó el Grammy al Mejor Álbum de Jazz Latino 2023. O’Farrill, que estaba nominado por tercer año consecutivo en la misma categoría, se llevó el galardón a casa por el álbum Fandango At The Wall In New York con su banda The Afro Latin Jazz Orchestra, junto a The Congra Patria Son Jarocho Collective.

La producción es parte de un proyecto multimedia que incluye el álbum Fandango at the Wall: A Soundtrack for the United States, Mexico, and Beyond (2018), un libro y un documental de HBO.

Este es el sexto Grammy que recibe el músico; cuatro de ellos también en la categoría de Mejor Álbum de Jazz Latino.

Con Arturo O’Farrill competía el también cubano Arturo Sandoval. El trompetista, que cuenta con nueve Grammys, fue nominado por su álbum Rhythm & Soul.

En esta 65 edición de los Premios Grammy también estaban nominados los cubanos Camila Cabello, en la categoría de Mejor Canción Pop Dúo/Grupo, por su exitoso “Bam Bam”, lanzado junto a Ed Sheeran en marzo del pasado año; el pinareño Erick Iglesias, conocido como Cimafunk, optaba al premio por Mejor Álbum Rock Latino/Alternativo con su disco El Alimento; y el jazzista Paquito D’Rivera estaba nominado en el apartado Mejor Composición Instrumental por “African Tales”, obra original que compuso para los músicos Tasha Warren y Dave Eggar.

Entre otros latinos premiados estuvieron el boricua Bad Bunny, el panameño Rubén Blades y la mexicana Natalia Lafourcade.

Durante la gala, celebrada en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California, dos momentos especiales fueron la entrega del premio al álbum del año al británico Harry Styles por Harry’s House; y que la estadounidense Beyoncé se coronara como la artista con más Grammys de la historia, con 32, rompiendo un récord de 26 años.