Artistas cubanos reaccionan a la repentina muerte del actor Yamil Jaled

View this post on Instagram

Me quedo frió ante una noticia como esta, el amanecer de hoy fue la muerte de de este amigo, con quien compartí años en el ISA de La Habana y luego varias veces ya en la parte profesional, hombre, amigo y sobre todo buena persona , buen viaje hermano mío que La Paz sea contigo más allá de la vida y que todos los tuyos que se quedan de este lado reciban mis condolencias, que aunque de sobra se que no servirá de mucho al menos tu donde quiera que estes, si sabras lo triste que me pone esta noticia #vida #adios #amistad