MADRID, España.- La muerte del actor Carlos Massola ha impactado profundamente a parte de la comunidad de artistas cubanos, que han dejado conmovedores mensajes de despedida.

Nacido en La Habana en 1962, Carlos Massola alcanzó popularidad principalmente por su trabajo en telenovelas y otros dramatizados de la Televisión Cubana. También se destacó en el cine por su participación en los filmes Pata negra (2001), El Benny (2006) y Juan de los muertos (2011).

Colegas con los que compartió escenario, amigos y admiradores han expresado su conmoción por el fallecimiento de Massola.

“Triste noticia el fallecimiento del actor Carlos Massola. Se nos va un hombre honesto, un ser humano muy noble y un actor muy bueno y desaprovechado. Te abrazo, Carlitos! Descansa en paz”, escribió el actor Héctor Noas en Instagram.

En la misma red social el humorista Víctor Molina dijo que su muerte lo “había golpeado profundamente”, pues los unía una amistad desde los 18 años.

“Se nos fue Massola”, dijo el también humorista Omar Franco.

Desde la página de la Casa de Maka, Jean Michel compartió un desgarrador mensaje: “Terrible noticia. Nuestro corazón está destrozado, esta foto fue de la última vez que nos vimos y nos dimos un abrazo y nos reímos y lloramos, aunque conversábamos todos los días por WhatsApp y nos partíamos de la risa con tus ocurrencias. Ahora no puedo seguir escribiendo, no tengo fuerzas. He llamado un montón de veces a tu mamá y a tu número con la esperanza de que me respondas y me digas que es otra de tus bromas. Esto es duro, muy duro pipo. Te quiero y te voy a extrañar con coj… Descansa en paz Carlitos”.

El actor Vladimir Escudero también expresó su pesar: “En paz descanses Carlos Massola, tipo espectacular, conmigo fuiste un ser tan sumamente agradable, cariñoso y tenías un corazón muy grande. Vuela alto, amigo”.

Erdwin Fernández, con un mensaje cargado de dolor y rabia, lamentó la partida de su amigo: “Eso no se hace brother, no, mi hermano. Eso es una mierd@. Nunca digo esto, pero coño, con tantos HP que siguen viviendo”, dijo refiriéndose a quienes dirigen Cuba y tienen al pueblo sumido en la miseria.

“Sabes cuánto te quería y mucho que jodimos en esta Tierra. Eras uno de esos seres humanos especiales, jodedor, sensible, tronco de amigo, leal, y un excelente ACTOR. El destino es una obra de teatro y tú siempre nos diste lo mejor de ti a pesar de los mediocres y oportunistas que nos rodean. Escribo esto con muchísimo dolor y rabia. Para aquellos que te amamos, mi reverencia; para aquellos que te insultaron y se burlaron de ti, mi desprecio total. Vuela bien alto, Carlos Massola… aún con la esperanza de que sea uno de esos chistes tuyos. Te quiero”, agregó Fernández.

“Muy triste noticia, Carlos fue un valiente”, dijo el popular actor Albertico Pujol.

La actriz Lili Rentería recordó sus años juntos en la Escuela Nacional de Arte: “Carlos Massola, así nos conocimos en la ENA, fuimos compañeros de aula y hermanos en la vida real. Esta noticia me entristece y deseo que tu alma vuele a lo más alto y que en paz descanses. Te abrazo donde quiera que estés. Tu Lili”.

Alejandro Cuervo lamentó la pérdida de su amigo: “Uno de mis grandes amigos Carlos Massola falleció esta tarde, solo hace algunas horas… Cuánto siento esta gran pérdida querido amigo. Sé que donde estés ahora estarás siempre con nosotros”.

El comediante Andy Vázquez, conocido por su personaje de Facundo en el programa humorístico Vivir del cuento, resaltó las denuncias de Massola en los últimos años a la situación del país, que padecía en carne propia: “No mueren aquellos artistas que se ponen del lado de la Patria y la Libertad. HONRAR HONRA. Tu patria y la mía será libre”.

Ulises Toirac recordó el carácter bromista de Massola: “Carlos Massola, además de un tipo que no calló lo que pensaba, era uno que te hacía creer que te llamaban de Hollywood, o que tenías un casting en un lugar que no había, o te hacía esperar un paquete inexistente que venía en una guagua interprovincial que nunca vendría, o te ‘corría una máquina’ a las dos de la madrugada. Va a poner loco eso allá arriba. Y ha dejado esto más aburrido aquí abajo”.

El presentador Carlos Otero también se refirió al carácter alegre de Massola: “Nunca olvidaré tus graciosas y ocurrentes ‘maldades’ y lo bien que la pasábamos. Querido amigo, Carlos Massola, te recordaré por siempre”.

Uno de los mensajes más conmovedores lo dejó Alejandro Socorro: “Sé que esto de tu muerte es una jodedera tuya como las tantas que hacías! De no ser así, voy a seguir creyéndolo! Porque en mi cabeza no cabe que no estés ya en este mundo Asere! Ya eres libre Carlitos! Ahora desde arriba en tu vida eterna vacilarás la libertad de la tierra que dejaste sin que te cuestionen, te pongan el dedo, te censuren o vigilen tu casa! Porque eso ya viene llegando!”, concluyó, aludiendo a la canción de Willy Chirino que augura el fin de la dictadura cubana.

