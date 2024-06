LA HABANA, Cuba. – El líder de la banda de punk rock Porno para Ricardo, Gorki Águila, presentó esta semana una edición limitada de 50 obras gráficas producidas entre los años 2021 y 2024.

“Gorki Águila no solo ha desafiado al castrismo con su música estridente y explícita, sino también a través de sus fantásticas obras gráficas”, expone la nota de prensa de One Sun Media, la agencia de expresión y creación artística promotora de las obras.

Los carteles contienen denuncias políticas con temáticas que van desde los presos políticos, hasta protestas sociales, Servicio Militar y represión en la dictadura cubana.

“Sus creaciones, inspiradas mayormente en la estética de la era dorada del cartel político, medio de comunicación predominante en los espacios públicos, educativos y artísticos de la Cuba de los años 60 y 70 en los que Gorki se formó y dio sus primeros pasos en el arte, constituyen un testimonio vivo de su visión de la realidad cubana actual”, añade el comunicado.

Para la agencia, “de manera magistral”, en sus obras el artista ha revertido “la maquinaria propagandística de la dictadura” y convertido “su obra gráfica en un punto de referencia obligada de la resistencia política al régimen castrista, utilizando para esto las redes sociales como un medio más eficaz que las vallas y carteles impresos. Sus creaciones alcanzan a miles de usuarios diariamente y gozan de una amplia aceptación y resonancia entre una creciente comunidad de cubanos que se han posicionado contra el castrismo”.

La presente edición cuenta con la curaduría del artista contemporáneo y presidente de One Sun Media, Francis Acea, y “resume la maestría de la incursión de Gorki Águila en las artes visuales, celebra su estilo agudo y estimulante, y lo solidifica como un artista visual genuino sin precedentes en el arte cubano”.

Tras más de 20 años de censura a su música y sin posibilidades de presentación en espacios públicos dentro de la Isla, durante el aislamiento por la pandemia de COVID-19, Águila se refugió en las artes gráficas. Casi a diario publicaba carteles en sus redes sociales donde trataba disímiles temáticas sociales.

En entrevista con CubaNet en 2020, el músico y artista gráfico comentó que sus primeros encuentros con este tipo de expresión artística ocurrieron cuando trabajaba en el taller de serigrafía del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) a inicios de los años 90 del pasado siglo.

“Salía del taller directo a los ensayos para montar temas musicales”, relató. “Luego se creó el grupo [Porno para Ricardo]; me botaron del taller por anticastrista y se rompieron las posibilidades de hacer serigrafía. Fui el único al que botaron del taller a pesar de los 15 años de experiencia”, relató.

Tras años de hostigamiento en la Isla, Gorki Águila se vio forzado a exiliarse a mediados de mayo en México.

“Nunca he decidido por el exilio, la tiranía castrista bajo coacción, las hienas castristas bajo coacción, me arrastraron de mi tierra, pero no de raíz”, afirmó a CubaNet tras llegar a México.

