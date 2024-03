SAN LUIS POTOSÍ, México.- Nacido como Andrés Arturo García-Menéndez, el devenido famoso actor Andy García tenía apenas cinco años cuando su familia debió huir de Cuba a Miami.

Tras graduarse en la Universidad Internacional de Florida, pasó varios años actuando en producciones teatrales regionales antes de trasladarse a Los Ángeles a finales de la década de 1970. García actuó brevemente como cómico en sus primeros años en Los Ángeles y como repartidor de muebles y camarero cuando escaseaban los empleos.

Aunque su debut televisivo fue un pequeño papel en el episodio piloto de Hill Street Blues en 1981, García no tardó en entrar en el campo del cine con un papel en Blue Skies Again (1983), que se rodó no muy lejos de su ciudad natal, en Florida.

Otro de sus primeros papeles lo interpretó en la serie Murder, She Wrote (1984), donde pudo actuar junto con Angela Lansbury.

Su carrera fue en ascenso a partir de su interpretación de un capo de la droga en Ocho millones de maneras de morir. Volvió a dar muestras de su talento con su papel de sobrino de Michael Corleone en El Padrino III (1990), por el que fue nominado al Óscar al mejor actor de reparto.

Tras varios años de personajes “al límite”, García suavizó su imagen en pantalla con personajes demasiado buenos para ser verdad como el marido de la alcohólica Meg Ryan en Cuando un hombre ama a una mujer (1994) y el vagabundo John Bubber en Hero (1992).

Aunque García ha encontrado su lugar en el cine estadounidense, siente una profunda conexión y lealtad hacia su herencia cubana y ha participado en proyectos que reflejan ese sentimiento. Produjo y dirigió un documental homenaje al bajista cubano Israel “Cachao” López itulado Cachao… Como su ritmo no hay otro (1993), además de dirigir y protagonizar La ciudad perdida (2006).

Se le puede ver interpretando a un agente de la CIA convertido en presentador de un programa de entrevistas en el thriller de acción Una verdad oscura (2013), película en la que también trabajó como productor ejecutivo. A continuación, protagonizó Rob the Mob (2014) y prestó su voz a Río 2 (2014).

Más recientemente se le puede ver en películas como Geostorm (2017) y la secuela, Mamma Mia! Here We Go Again (2018).

También ha asumido roles protagónicos en el drama de abusos Miranda’s Victim, y en Los mercenarios 4, a pesar de que no había aparecido en las entregas anteriores de la saga.

