MIAMI, Estados Unidos. – Ana de Armas, la actriz cubana que ha recibido todos los elogios por su papel protagónico en la película Blonde, donde interpreta a Marilyn Monroe, habló con People en Español sobre su nominación a los Premios Óscar como mejor actriz protagonista, y también sobre su relación con Cuba.

“Es una emoción muy grande, es algo que no me lo habría imaginado nunca, estar nominada al Óscar. Para mí el Óscar cuando crecí o estaba en Cuba y veía el cine americano, era algo que en mi cabeza le pasaba a otra gente”, confesó la actriz de 34 años. “No era una realidad que pude asociar con mí misma o con mi carrera”, agregó.

Durante su entrevista con People en Español, la joven actriz, quien como tantos otros inmigrantes salió de Cuba años atrás con mucha incertidumbre, se mostró agradecida con todas las personas que la han apoyado en su carrera y en su vida.

“Pienso en toda la gente, en todos los cubanos, en todos los que han seguido mi carrera y son mis amigos, los que me empujaron a irme de Cuba y luego a irme de España y salir adelante. Pienso en todo eso, es una combinación de mucha alegría y de una satisfacción personal enorme por todo el trabajo y el esfuerzo que se ha reconocido”, aseguró.

La actriz también habló sobre el significado de Cuba. “Es mi hogar, es mi casa, tengo todos mis recuerdos, mi infancia, las cosas buenas, las cosas no tan buenas”, dijo.

“Es la formación de mi vida y de mis valores, de quien soy. Todos mis amigos están allí, parte de mi familia está allí. Aunque ya no viva allí y solo vaya en algunos momentos en el año cuando tengo el tiempo, la conexión es muy fuerte. Yo hablo a diario con gente en Cuba, con mis amigos, mis ahijados, mi mamá. No estoy, pero estoy”.

Sobre su salida, confesó que había sido “muy dura”. “Sobre todo el choque cultural, adaptarme, porque Cuba es una vida muy específica y muy como es, que no se puede comparar con la vida fuera en ningún otro país”, especificó.

Con respecto a regresar a la Isla a filmar algún día, confesó: “Sería un sueño poder trabajar allí, poder volver a hacer cine en mi país, en mi idioma, con mi gente, con mi cultura”.

De Armas se refirió también a su papel en Blonde, que ha sido una oportunidad para abrir puertas a otras actrices latinas. “Ha sido rompedor, ha sido realmente trascendental el hecho de haber podido interpretar a un personaje así”, dijo. “Espero que esta nominación y este reconocimiento sea el ejemplo de que ya no hay excusa para decirle a un latino que no puede hacer cualquier personaje. Ya no hay excusa”.

“Es un momento muy importante para la comunidad latina, para demostrar que podemos estar en cualquier lugar, que podemos hacer cualquier personaje, que podemos hacerlo bien, y que debemos ser valorados y reconocidos como los demás”, enfatizó.

La actriz, quien debutó en el cine a los 16 años en la película Una rosa de Francia, dejó la Isla rumbo a España apenas dos años más tarde. Ahí triunfó en series como El internado y después se mudó a Los Ángeles sin hablar fluidamente inglés y decidida a conquistar Hollywood.