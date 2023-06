MADRID, España.- El niño cubano Álvaro Tadeo sigue avanzando en el concurso La Voz Kids España y estará en la fase de “asaltos” el próximo sábado tras superar este 10 de junio la etapa de “batallas”.

Tadeo, de 13 años, fue elegido por su coach, la cantante española Aitana, para continuar en su equipo tras la interpretación, junto a otros dos niños, de “Your Song”, del músico británico Elton John.

“Haber pasado a las `batallas´ significa mucho para mí y para mi familia. (…) Es un gran paso en mi carrera musical y un gran logro personal”, dijo el niño, que sobresale por su seriedad y voz que recuerda al estadounidense Frank Sinastra.

Precisamente con el tema “The way you look tonight”, de Sinastra, logró que los jueces se dieran la vuelta en las “audiciones a ciegas”.

“No creo que haya una voz como Álvaro en este programa. Es diferente, pero diferente con calidad. (…) Felicidades mi hermano”, le dijo el popular cantante español David Bisbal, integrante del jurado.

Por su parte, Rosario Flores señaló: “La voz que tiene es espectacular. A mí Álvaro me parece que es un disco cuando canta, que está ecualizado. (…) No me creo que seas tú el que está cantando”.

Álvaro Tadeo competirá la próxima semana en los “asaltos”, por lo que estará a solo un paso de las semifinales del programa.

A esta etapa también había llegado el cubano Miguel Sánchez, de once años, que en las audiciones a ciegas convenció a David Bisbal con su interpretación del tema “Dónde está la vida”, del reconocido cantautor cubano Francisco Céspedes.

Aunque recibió muchos elogios por su actuación este sábado, no fue el elegido por David Bisbal para pasar a la próxima fase en su equipo.