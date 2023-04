MADRID, España.- El humorista y actor cubano Alexis Valdés estrenó el tema “Mi isla bella”, grabado con el cantautor Pablo Milanés (1943-2022) y su hija, Haydée Milanés.

Al compartir la canción este jueves en YouTube, Valdés de refirió a esta colaboración como “un milagro, algo mágico”.

“Cuando la estaba cantando en mi cabeza sentí que debía escribir unos nuevos versos, y me imaginé que Pablo debería estar ahí, que la voz, estilo y grandeza de Pablo Milanés, sería el colofón ideal para la canción”, explicó.

Precisó que originalmente, el tema estaba planeado solo con él y Haydée Milanés, pero al enviársela con los nuevos versos a Pablo, le gustaron mucho.

“Cuando me enviaron su parte grabada, me quedé impactado”, expresó sobre este, uno de los últimos trabajos del reconocido músico, fallecido en noviembre pasado.

La víspera, al anunciar el estreno del tema, el también director de teatro había dicho desde su cuenta en Instagram: “Como entenderán es para mí un proyecto maravilloso. Algo de lo que estoy profundamente orgulloso. Quiero que escuches esta canción que se va a quedar en vuestros corazones”.

Asimismo, Alexis Valdés comentó que “Mi isla bella” es una canción a nuestra tierra, llena de emoción y nostalgia donde intentó expresar esos sentimientos tan fuertes que muchos sienten.

“Soy de un balcón colonial, Soy de un beso y un recuerdo, Soy de un sillón de portal,/ donde me esperan mis muertos./ Yo soy de allí yo soy de allí/ de mi isla bella./ Mi isla bella/ mi casa grande/ mis largas huellas de tanto andarte./ Mis fotos viejas/ mi mar de espuma/ Mi isla bella/ Mi isla bella/ Te extraño… Cuba”, dice un fragmento de la canción.

“Mi isla bella”, último trabajo de Haydée junto a su padre

“Alexis nos invitó a mi padre y a mí a colaborar con él en esta canción, y lo que nosotros no imaginábamos era que esta sería la última vez que uniríamos nuestras voces para cantar”, dijo Haydée Milanés este jueves al anunciar el estreno de la canción en sus redes sociales.

La cantante apuntó además que la canción “habla de sentimientos que nos tocan a cada cubano; el amor a nuestra isla, sus colores, el recuerdo de nuestras vivencias, nuestras costumbres, nuestros juegos infantiles. Pero también esta canción habla del sentimiento y el hecho más desgarrador de todos, el de no poder regresar a tu tierra”.

“No pensaba yo que el día que vi junto a mi padre el video de @karollwilliam sería el día en que nos despidiéramos para siempre. Se me hace un nudo en la garganta cuando entra su voz, esa voz que parece un corazón que te canta. Me quedo pensando al escuchar “Te extraño, Cuba”, última frase que curiosamente entonamos; qué sentimiento tan hondo, tan personal y a la vez tan esparcido por el mundo… No pensaba yo cuando grabamos esta canción, que su texto cobraría tanto sentido para mí”, fueron otras de sus conmovedoras palabras.

Pablo Milanés, uno de los fundadores de la Nueva Trova, falleció en España el 22 de noviembre de 2022 a los 79 años de edad. Entre los grandes temas que dejó Milanés a la música se encuentran “Yolanda”, “Para vivir”, “No me pidas”, “Pobre del cantor”, “Yo pisaré las calles nuevamente” y “El breve espacio en que no estás”.