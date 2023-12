MIAMI, Estados Unidos. — No han sido pocos los actores y actrices que han abandonado Cuba en 2023. En la lista hay de todo: figuras establecidas de la televisión y el cine, rostros de series y telenovelas que marcaron época y jóvenes en ascenso que recién comenzaban a disfrutar del reconocimiento del público.

Algunos de los nombres que aparecen en este listado abandonaron la Isla a finales de 2022. Nuestro equipo editorial decidió incluirlos en el registro de 2023 tomando como criterio la fecha en que hicieron pública su permanencia en el exterior.

María Obelia Blanco

Obelia Blanco (Foto: Cubactores)

¿Qué cubano no recuerda a Obelia Blanco? A sus 81 años, la talentosa actriz santiaguera ha hecho lo que pocos: abandonar su tierra natal e iniciar un nuevo capítulo en otro país, en este caso España.

Recordada por sus papeles en dramatizados como El corsario negro, Las huérfanas de la Obrapía, entre otras muchas producciones de la televisión cubana, Blanco radica actualmente en Allariz, Galicia, donde ha reiniciado su carrera en el teatro.

Aunque Obelia Blanco llegó a España en julio de 2022, no fue hasta el pasado mes de febrero que se hizo pública su salida de Cuba.

En declaraciones ofrecidas al diario La Voz de Galicia, la actriz comentó que recaló en España siguiendo los pasos de su hija.

“Llegó un momento en que ella decidió venir para España, que es donde vive parte de su familia, para que su hija tuviera una mejor vida, educación (…) lo que ya no hay allí. En Cuba ya no tenemos familia y o venía o me quedaba sola. Pensé que me iba a necesitar porque comenzaba una nueva vida con una niña de cinco años y qué mejor ayuda que la de su madre”, declaró la actriz, que en 2020 recibió el Premio Nacional de Televisión y Radio de Cuba (ICRT).

Blanco confesó que desde su residencia en Allariz todavía grababa el Tren de maravillas, un programa para niños que emite el canal Cubavisión los domingos en la mañana.

Juan Carlos Roque Moreno

Roque Moreno (Foto: Redes sociales del actor)

En junio de 2023 trascendió que el actor cubano Juan Carlos Roque Moreno (Roque Moreno) había emigrado a España como parte del proyecto Arraigo, un programa que ofrece a inmigrantes con doble nacionalidad la posibilidad de asentarse en pueblos y ciudadelas con pocos habitantes.

Reconocido en Cuba como uno de los mejores actores de su generación, Roque Moreno desempeñó roles protagónicos y secundarios tanto en cine (Páginas del Diario de Mauricio, Madrigal, Kangamba, Conducta) como en dramatizados de la televisión cubana (Diana, Bajo el mismo sol, La sal del paraíso, La otra esquina).

En octubre de 2022, tras el paso del huracán Ian por el occidente de Cuba, el talentoso actor ya había manifestado en redes sociales su decepción por el panorama que se vivía en la Isla.

“Si no tengo el valor de lanzarme a la calle, al menos tendré el decoro de no aparentar calma y alegría cuando miles, millones de hermanos, viven una vida de carencias, frustraciones y dolor”, escribió el actor en aquella ocasión.



Yaisely Hernández

Yaisely Hernández

Yaisely Hernández fue una de las actrices que abandonó Cuba en busca de una nueva vida. Aunque salió de la Isla a finales del pasado año, no fue hasta abril de 2023 que hizo pública su decisión de permanecer en Estados Unidos, donde vive con su esposo e hijos.

El público cubano todavía recuerda su participación en numerosos espacios dramatizados emitidos por la televisión cubana durante la década de los 2000, entre ellos la telenovela Salir de noche, en la que Yaisely interpretó el papel de Eva.

En reciente entrevista ofrecida al portal YucaByte, Hernández confesó que durante sus últimos años en Cuba se mantuvo actuando por amor a la profesión y a sus compañeros de actuación, ya que el salario que recibía por su trabajo “no era proporcional a los sacrificios que se hacían”.

Actualmente, Yaisely trabaja como recepcionista en una clínica que pertenece “a una de las compañías más reconocidas de Miami en los servicios de salud”. No obstante, la talentosa cubana sueña con volver a retomar la actuación y los escenarios.

Alain Aranda

Alain Aranda (Foto: Redes sociales del actor)

Otro de los actores que abandonó Cuba en 2023 fue Alain Aranda, quien se hizo popular a inicios de los 2000 por su participación en las teleseries Enigma de un verano, Coco verde y Por deporte y por amor.

El actor arribó a Estados Unidos en abril de 2023 junto a su esposa Grissel Domínguez. Ambos fueron beneficiarios del programa de parole humanitario lanzado por la administración Biden.

Desde su llegada a EE. UU., Aranda ha publicado imágenes junto a amigos y familiares en ciudades como Miami y Naples. También estuvo entre los invitados del programa La casa de Maka, donde expuso las motivaciones que lo llevaron a abandonar Cuba.

“No tenemos hijos, queremos tenerlos, y este es un buen país. Yo quiero que mi hijo crezca y tenga un futuro, un proyecto de vida, que no te manden a hacer la vida de una forma, que hagas lo que tú quieras”, dijo Aranda en aquella ocasión.

El actor dejó claro que la situación en la Isla era crítica y que no quería sacrificar su bienestar ni el de su familia.

“Hay gente que se quemó sus pestañas y la vida no los premia, no tienen un incentivo de nada, no quería verme así, no quería ver a mis hijos así”, sostuvo.

Yasbell Rodríguez

Yasbell Rodríguez (Foto: Instagram/Yasbell Rodríguez)

Al igual que Alain Aranda, la actriz y presentadora cubana Yasbell Rodríguez llegó a Estados Unidos en 2023 como beneficiaria del parole humanitario. Le acompañaron su esposo y su hijo.

Rodríguez dejó atrás una extensa carrera en la que destacó en espacios dramatizados y en la conducción de programas musicales y de variedades, como A moverse, Super Doce, Somos Multitud, y, más recientemente, Sonando en Cuba.

Durante una entrevista en el programa La Casa de Maka, la actriz confesó que su deseo de salir de Cuba tomó fuerza entre 2020 y 2021, durante la cuarentena por la pandemia de COVID-19.

Cabe señalar que Yasbell Rodríguez vivió en Perú entre 2011 y 2016. Allí trabajó en Radio Zona 5 y América Televisión.

Yía Caamaño

Yía Caamaño (Foto: Facebook/Yía Caamaño)

Yía Caamaño fue otra de las actrices que decidió abandonar Cuba y reiniciar su vida en Estados Unidos. La actriz habría llegado a Miami a finales del pasado año, aunque no fue hasta febrero de 2023 en que se hizo pública su estancia en la ciudad del Sol.

Graduada de la Escuela Nacional de Arte (ENA) en 2010, la actriz formó parte en numerosos espacios dramatizados de la televisión cubana a lo largo de la última década: Con palabras propias, Tierras de fuego, Más allá del límite y El rostro de los días. También intervino en temporadas del policiaco Tras la huella.

Yía Caamaño fue una de las figuras públicas que se pronunciaron contra la represión desatada por el régimen cubano a raíz de las manifestaciones antigubernamentales del 11 y 12 de julio de 2021 (11J).

A través de sus redes sociales, la actriz señaló que el pueblo se había lanzado a las calles a exigir libertad y denunció la ola de detenciones que sucedió al levantamiento popular.

Los más jóvenes también escapan

No solo actores y actrices consagradas abandonaron Cuba en 2023, también lo hicieron algunos de los más jóvenes. Destacan entre ellos nombres como los de Lily Bergues y Amalia Gaute, quienes integraron el elenco de la popular teleserie Calendario; Pedrito Martínez, Diany Zerquera y Carlos Méndez.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.