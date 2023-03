MADRID, España.- La muerte del actor cubano Rubén Breña ha conmocionado a la comunidad de actores y a los cubanos en general. Breña murió este jueves en La Habana por una gastritis erosiva a sus 69 años.

Colegas de profesión han llenado las redes sociales de mensajes recordando su calidad como artista y como ser humano.

“Descansa en paz, querido y admirado Rubén Breña. Nos vamos despidiendo poco a poco. Un abrazo para su familia y amigos más íntimos. Fuiste un gran compañero y un profesional excelente”, dijo Héctor Noas.

Por su parte, Nancy González recordó trabajos televisivos junto a Breña, como la novela cubana Salir de noche.

“Qué triste tu partida colega. Muchos años han pasado desde esta novela en la que éramos los mejores amigos. Te admiré y agradecí tu seriedad en el trabajo tanto como tu gracia y cordialidad fuera de la escena”, expresó González.

Mientras que Jorge Ferdecaz, muy cercano al actor, escribió: “Ha partido Breña, un hombre que conocía tantísimo de Liszt y Prokofiev como de Chano y Angarica. Pocas veces vi a alguien pasear con tanta soltura y suficiencia de lo culto a lo popular. AMIGO entrañable, colega y maestro, alma nobilísima donde las haya, fortuna la mía, no son muchas ciudades de la Isla las que escaparon a nuestras andanzas”.

“Tristeza total por quien supo dar tanto bueno en cada actuación y ser un caballero en todo el sentido de la palabra. Descanse en paz, querido amigo y colega. No te olvidaré. Otra gran pérdida para la cultura y el mundo actoral”, expresó la actriz Arianna Álvarez.

Mientras que Yoraisy Gómez agradeció por haber podido trabajar junto a Breña, con quien hizo su primer protagónico, en la telenovela cubana Al compás del son.

“Sin él mi trabajo no hubiera sido igual. Siempre me guió, me aconsejo, me ayudó a hacer de esas largas horas de trabajo una diversión, siempre sonriente, siempre positivo, jaranero. Jamás te olvidaré porque eres de esas personas que marcan la historia de vida”, fueron las conmovedoras palabras de Gómez.

Otro de los rostros más reconocidos del cine y la televisión cubanos, Alberto Pujol, declaró: “Lamento mucho la noticia del fallecimiento del Primer Actor Rubén Breña. Fue un gran actor, amante de su profesión y de una alta profesionalidad. Es muy triste la noticia y las condiciones en que Breña murió”.

Sobre estas condiciones, vale destacar que este miércoles se hizo viral en redes sociales que Rubén Breña se encontraba ingresado en la sala de terapia intensiva del Hospital “Hermanos Ameijeiras” y que el centro asistencial no contaba con los medicamentos que necesitaba el actor.

Un día después, y horas antes de su fallecimiento, el propio hospital publicó en Facebook que “desde el primer momento” el paciente había contado con “todo el tratamiento requerido para la gastritis erosiva”.