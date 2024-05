LA HABANA, Cuba. – El veterano actor Jorge Losada ya se encuentra en su casa tras ser dado de alta del Hospital Universitario Clínico Quirúrgico “Manuel Fajardo”, de La Habana, donde estaba siendo sometido a un tratamiento de rehabilitación por complicaciones derivadas de una prótesis de cadera.

“El actor ha mejorado y se siente mejor de los fuertes dolores que padecía”, dijo a CubaNet una persona cercana al artista que pidió el anonimato.

Losada, de 91 años, vive en el primer piso de un edificio en el municipio Playa, en la capital cubana, “y las escaleras le fueron agudizando el dolor con el tiempo”, señaló otra fuente de su entorno.

El actor permaneció durante más de un mes en el centro hospitalario, adonde ingresó para una intervención quirúrgica planificada con antelación y no relacionada con su prótesis de cadera.

“Tenía un dolor muy fuerte y me encontraron que la prótesis de cadera que me habían puesto hace años estaba salida de lugar cuando me iban a realizar otra operación por un problema diferente, y por eso no podía caminar apenas. No me pueden poner otra prótesis ahora porque ya estoy mayor y decidieron darme fisioterapia”, precisó el propio actor a CubaNet el pasado 6 de abril.

Agregó que la atención de los médicos durante el proceso de fisioterapia fue “esmerada” y que estaba en una etapa de recuperación.

En la conversación con CubaNet, el actor recordó que era el más veterano de su gremio y confesó que se sintió muy bien con el papel que interpretó en la novela Renacer, que saldrá al aire en la Televisión Cubana a partir de este mes.

“La hice estando enfermo, pero me sentí muy bien con el papel. Es mi despedida del público”, dijo.

El actor estaba bajo el cuidado de un especialista que lo atendía diariamente en su apartamento antes del ingreso hospitalario.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.