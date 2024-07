MADRID, España.- La activista cubana Yamilka Lafita, conocida en redes sociales como Lara Crofs, propuso que el 3 de julio sea reconocido como el “Día del Artista Disidente” en Cuba. Esta iniciativa surge como un tributo al actor Carlos Massola, quien falleció este miércoles y es recordado por sus constantes denuncias y lucha mediática contra el régimen cubano.

En su propuesta, que ha sido ampliamente apoyada y compartida por numerosos cubanos, Lafita expresó: “Propongo que a partir de este miércoles el 3 de julio debe pasar a la historia de la cultura cubana como el Día del Artista Disidente. El pueblo debería unirse una vez más para rendirle honor a Carlos, un artista, sí, pero también un cubano de estos tiempos”.

Lafita escribió además: “El silencio mísero, ensordecedor que ha hecho el establishment de la Isla no les sirvió de nada. Su tremenda falta de humanidad y tacto para con uno de sus hijos que tanto brindó a este pueblo mediante su arte lo ha hecho inmortal. El pueblo ha llorado y ha sentido la pronta partida de Carlos de este plano. No importan los homenajes que no se hicieron, tuvo el más grande, el cariño y el amor de su pueblo”.

Las causas del deceso de Massola aún no han sido esclarecidas. El día antes de morir, había vomitado y defecado sangre, pero su renuencia lo acompañó hasta sus últimas horas y no quiso ir al hospital. Alrededor de las 8:00 de la mañana, su madre, Gladys Escandell, llamó al médico de la familia, que lo encontró ya fallecido cerca de las 9:00. Se encontraba desnudo sobre un colchón sin sábanas y sobre un charco de sangre, una escena que reflejaba el sufrimiento de sus últimos momentos.

Un artista comprometido con el pueblo

Nacido en La Habana en 1962, Massola alcanzó popularidad por su trabajo en telenovelas y otros dramatizados de la Televisión Cubana. También se destacó en el cine con filmes como Pata negra (2001), El Benny (2006) y Juan de los muertos (2011). En los últimos años, Massola ocupó titulares en medios independientes de prensa por sus críticas al régimen cubano y su apoyo a las manifestaciones antigubernamentales.

Massola vivía con su madre de 84 años y en varias ocasiones comentó las dificultades que experimentaba para ayudarla en medio de la crisis económica en Cuba. Denunció también la situación de los actores en la Isla, quienes, en su mayoría, cobran mal y en moneda nacional.

En declaraciones del año pasado, Massola criticó al régimen por utilizar el arte para perpetuarse en el poder: “Cuba está jodida y los artistas tienen que ponerse del lado del pueblo”, precisó. “Es muy triste y hay que ayudar para que esta situación tan horrible termine de una vez”.

Tras las protestas del 17 de marzo, Massola dijo a CubaNet: “El pueblo está cansado ya de tanta ignominia, tanta mierda y tanta miseria. Hay mucha corrupción, todos son unos corruptos y por eso este pueblo ya está reaccionando”. Además de pedir la liberación de los presos políticos, Massola denunció la grave crisis que padecen los cubanos, marcada por la escasez de alimentos, y usó las redes sociales para mostrar imágenes de su refrigerador vacío.

En octubre pasado, Massola se dirigió al gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, en una transmisión en vivo de Facebook, donde le exigió la liberación de los presos políticos y lo culpó por la crisis alimentaria en el país. El actor también señaló las carencias que experimenta la población cubana: “No hay nada que comer. (…) Ya tú no le das chance a los negociantes ni para que te vendan un pedazo de jamonada. Lo jodiste todo”.

La propuesta de Yamilka Lafita busca honrar la memoria de Massola, recordando su compromiso con el pueblo cubano a través del arte y la denuncia, pero el “Día del Artista Disidente” también rendiría homenaje a todos los artistas que, como él, han utilizado su voz y su arte para luchar por la libertad y la justicia en Cuba.

