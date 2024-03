SAN LUIS POTOSÍ, México.- Algunos artistas y agrupaciones musicales han encontrado en Cuba la locación ideal para filmar videoclips que han cosechado innumerables éxitos.

Desde la banda noruega a-ha hasta británicos como la cantante Jess Glynne, han llevado su equipo de producción a sitios cubanos para imprimir un aire de “exotismo” a sus creaciones.

La noruega a-ha encontró eligió La Habana para uno de sus videoclips filmados en los albores de este siglo XXI. “Forever Not Yours”, el primer sencillo del álbum Lifelines, se rodó el 19 de febrero de 2002 en el barrio habanero del Vedado.

Fue dirigido por Harald Zwart (que también produjo el video de “Velvet”) y se rodó en el Complejo Deportivo José Martí de La Habana, que otrora fuera una de las más importantes instituciones deportivas de la capital, pero que fuera abadonada y corroída por el salitre.

El argumento de la historia del videoclip se basa en las inundaciones bíblicas y la historia del Arca de Noé. Muestra un desfile de animales y personajes, con celebridades que tienen entrada “VIP” al arca, estacionada justo frente al estadio José Martí, en una zona que correspondería al malecón habanero.

Jess Glynne estrenó en 2015 “Ain’t Got Far To Go”, un edificante tema de pop soul extraído del álbum de debut de la cantante que llegó a posicionarse número 1 en el Reino Unido.

Dirigido por Declan Whitebloom, “Ain’t Got Far To Go” se rodó Cuba. El video muestra a Glynne paseando por las calles de La Habana, jugando con niños en la calle, de fiesta en una cantina o cantando con orgullo “Ain’t Got Far To Go” junto a un grafiti de la bandera cubana.

Al parecer, el gobierno permitió que algunos ciudadanos cubanos participaran en el rodaje del video musical de Jess, que muestra sitios derruidos y permite un vistazo a la pobreza.

Clean Bandit, en 2017, presentó el videoclip de su single “Extraordinary”. El grupo de Cambridge rodó el videoclip del tema con la cantante invitada Sharna Bass en Cuba.

“Cuba es un país increíble, como ningún otro en el que hayamos estado”, dijo en esa ocasión la violonchelista Grace Chatto. “Queríamos capturar el sentimiento eufórico de la música bajo el sol y bailando. Hicimos el video nosotros mismos… con ayuda de dos amigos rusos y algunas personas maravillosas que conocimos en La Habana”.

En el clip se mezclan bailes coreografiados con paseos por las calles de la ciudad, skateboarding y algunas tomas de instrumentos siendo tocados en la playa y varios sitios cubanos.

The Rasmus lanzó en 2003 “In my Life”, la banda de rock finlandesa incluyó este sencillo en el álbum Dead Letters, que alcanzó el número dos en la lista de singles finlandesa.

El video fue dirigido por Niklas Fronda y Fredrik Löfberg, Baranga Film/Topaz. Durante al rodaje, el cantante Lauri Ylönen es arrastrado por el suelo de la “selva”, donde acaba ensuciándose mucho al saltar a un gran charco de barro pantanoso.

Aunque no se explicita en qué lugar de Cuba lo filmaron, la locación deja ver un manglar, con árboles de gran tamaño. “Estuve enfermo de escuchar gente que se quejara de lo aburrida que eran sus vidas, así que escribí ésta canción para animarlos a que se muevan y hacer sacrificios para llegar a algún lugar en la vida. Fuimos a Cuba para filmar el video, fue una experiencia caótica”, dijo Lauri Ylönen.

