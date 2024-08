¿Cuánto cuesta el regreso a clases?: Cubanos sacan cuentas

SANTA CLARA, Cuba. – En la llamada Candonga de Santa Clara, un sitio aledaño a los hospitales provinciales en el que confluyen disímiles negocios de venta de mercancías, ya hay más de siete puestos dedicados exclusivamente a exhibir material de estudio: mochilas, loncheras, lápices y libretas… casi todo lo necesario para el inicio del curso escolar.

En el lugar, los cuentapropistas también convidan a los presentes a optar por descuentos irrisorios para comprar docenas de medias, portaminas y crayolas. “Estas son originales, no se estiran, te van a durar todo el año, traídas de afuera esta misma semana”, sugiere una vendedora y muestra un paquete de medias blancas con tan solo tres unidades a 2.000 pesos. En otro de los puestos también ofertan con cierta discreción las blusas y camisas de uniformes de tallas pequeñas, las mismas que se agotan fácilmente en los puntos para la venta normada, que inició la primera semana de agosto.

Una saya nueva para la educación primaria cuesta 600 pesos y las blusas y camisas 300. Dos conjuntos de estreno equivaldrían al salario mínimo de muchos trabajadores estatales: “Al menos tendré que comprarle cinco camisas, una para cada día de la semana”, enumera Mariet Domínguez, una madre interesada en la mercancía. “Este curso no le toca, hasta que esté en quinto grado, algo que no tiene lógica, como si los niños no crecieran nada en tres años”.

Venta de forros para libretas y libros en Santa Clara (Foto de la autora)

La política aprobada en Cuba para la venta de uniformes establece la comercialización de dos piezas a los estudiantes de preescolar y quinto grado en el caso de la enseñanza primaria mediante un listado emitido por Educación, según especifica con una nota publicada este mes en Cubadebate. “La incorporación de otros grados a la venta, está sujeta al arribo del tejido importado por la industria, lo cual será informado oportunamente”, se lee en la publicación.

Al pie de la misma nota muchos usuarios se quejaron de que deben adquirir las prendas escolares “por la izquierda” y a altos precios. Liset, residente en Arroyo Naranjo, especificó que en la tienda en la que le correspondía comprar le informaron que “las tallas que tienen es de la 22 en adelante” y que las más chicas no se las habían entregado todavía. “No es fácil que después de llevar varios días en una cola, cuando te toque, no esté la talla que necesitas”, escribió la mujer en los comentarios del medio oficial.

También en redes sociales muchas madres hacen catarsis sobre la situación a la que se enfrentan debido a la nula oferta estatal de mochilas o loncheras a precios económicos, por lo que deben acudir al mercado informal para garantizar todos estos enseres antes de que arranque septiembre.

Venta de uniformes escolares en Facebook (Captura de pantalla)

“En mis tiempos existían las mochilas Thaba y aquellas jabitas de malla que costaban unos quilos en CUC”, recuerda Suselis, santaclareña madre de dos menores a la busca de forros para libreta en la candonga “La Campana”. “Ahora todo es importado, de mipymes o por MLC. Yo veo esos videos en Facebook de tiendas de otros países, y las mamás comprando todos los útiles para sus hijos y me da una rabia que no puedo explicar”.

Hace dos años, directivos de la Empresa Talabartería Thaba explicaron que la fábrica estuvo “a punto de morir” en el 2020 por falta de materias primas y que pretendían “tener continuidad productiva” dirigiendo una parte de sus ventas a las “tiendas recaudadoras de divisas”. En estos momentos, al menos en Santa Clara, ni siquiera en los establecimientos MLC se hallan las bolsas de esta marca que a principios de los 90 se comercializaban en las llamadas shoppings. Por demás, en las tiendas de la cadena estatal Artex, se venden mochilas confeccionadas por negocios privados a más de 2.000 pesos.

Venta de zapatos en Santa Clara (Foto de la autora)

Si las vacaciones fueron duras para la mayoría de las familias con hijos en edad escolar, el regreso a clases supone una tamaña inversión que incluye una buena parte del material del estudio. “El año pasado las libretas no alcanzaron para todas las asignaturas”, precisa Mariet. “En el caso de mi sobrino, que empezó primero, los cuadernos de escritura, los componedores… todo hubo que comprarlo en los particulares que los imprimen por su cuenta. Los mismos maestros te mandan para la candonga a comprar esas cosas”.

Sumado a lo anterior, y como si no fuera poco, las madres cubanas también deben preocuparse por la alimentación de sus hijos en las propias escuelas. En el grupo “Revolico Bebés y Niños en Santa Clara”, la usuaria Patricia Gómez solicitó consejos a las demás integrantes sobre qué enviarle como “refuerzo” a su hija debido a que los almuerzos “parten el alma”.

Forros para libretas y libros en la Candonga de Santa Clara (Foto de la autora)

Una de las usuarias que contestó a su pregunta especificó que en el seminternado de su nieta el referido almuerzo consistió un día en “arroz y un pedacito de guayaba”. Otras aseguraron que casi siempre daban granos, pan y, a veces, algún tipo de potaje, pero casi nunca plato fuerte. “Cuando les dan, es picadillo”, agregó una mujer. “En la escuela de mi hijo desgraciadamente hay niños que no llevan nada, porque su situación es muy difícil, de pobreza, porque hay que decirlo con esas palabras”.

Contactada vía Messenger, Patricia, la madre en cuestión, que trabaja como manicura y que se siente en ventaja respecto a otras trabajadoras estatales presume que será demasiado lo que tendrá que invertir cuando llegue septiembre, suponiendo que le toquen buenos maestros y no tenga que pagar también a un repasador. “Ya me he gastado un buen dinero y no ha empezado la escuela. No hago más que pensar en los almuerzos y meriendas. Si no me voy antes de aquí, su educación va a salirme bien cara”.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.