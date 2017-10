Un cubano en Chile, ¿la tabla de salvación para los migrantes en Iquique?

NUEVA YORK, Estados Unidos.- El himno nacional chileno tiene una estrofa en la que resalta que esa nación es “el asilo contra la opresión”.

En su larga historia, el país andino ha demostrado en innumerables ocasiones que cumple con ese compromiso ante regímenes autoritarios que aplastan y reprimen a sus pueblos.

En los últimos meses, luego del aumento de la represión del gobierno de Nicolás Maduro con el nombramiento de la Constituyente, varios políticos venezolanos huyeron y se refugiaron en la embajada de Chile en Caracas.

Hoy a las autoridades chilenas se les ha añadido el dilema de 74 cubanos pidiendo estatus de refugiados tras entrar por tierra al país.

El grupo, que recorrió varios países para llegar a Chile, se une a 350 que han solicitado refugio en Tarapacá, la norteña provincia, en lo que va del año.

El candidato

Mijail Bonito, un cubano-chileno, quien se está presentando para el cargo de diputado en las elecciones del próximo noviembre, podría ser vital en el caso de los cubanos y de todos los migrantes en general, que están solicitando quedarse en la nación andina.

Sin embargo, el candidato dice que la inmigración no es el tema principal en su carrera política: “Muchos se asombran que mi tema central no sea el migratorio, fenómeno que ha crecido mucho en Chile y que necesita de una legislación moderna (la anterior es de 1975), quizás dada mi formación en Derechos Humanos y el haber nacido fuera de Chile, pero ese es solo uno de los temas. Yo no postulo al Congreso como inmigrante sino como el chileno que soy”.

Mijail Bonito indica que nació en La Habana en 1975.

“Me casé joven, a los 23 años, con una joven chilena con la que vivimos en Cuba tres años. Cuando terminé la Universidad, a los pocos meses y también por la historia que yo tenía en la Universidad de la Habana, decidimos venir a Chile, que era donde vivía su familia, y seguir nuestra vida acá”.

Agrega: “Creo que, por mi formación y experiencia, tanto en Cuba como en Chile, puedo ser un buen aporte político y puedo ayudar a un trabajo legislativo responsable y eficiente, lo que nos hace mucha falta en Chile”.

Resalta Bonito que tiene buenas posibilidades de lograr el escaño de diputado.

“Va todo bien. Buena recepción. Mucho trabajo en la calle. Es muy difícil, porque compito con varias diputadas actuales y la ley favorece a los congresistas en ejercicio y hay una chica de la tele y dos deportistas olímpicos en la lista. Es además mi distrito de voto duro de izquierda, por lo que es más ardua la tarea. Pero estamos trabajando duro y con un gran equipo”.

Finalmente, aunque no es refugiado político, Mijail Bonito reconoce que “la libertad se pierde muy fácil y recuperarla es casi imposible. Los que nacimos en Cuba, sabemos mucho de eso”.

Y eso es más que una buena razón para ayudar a los que buscan refugio en Chile.