El tigre escondido de Gabriel García Márquez

NUEVA YORK, Estados Unidos.- Cien años de soledad, del colombiano Gabriel García Márquez, llega al medio siglo de existencia. Como bien dice el colega Luis Cino Alvarez, en Latinoamérica, luego de su aparición, se esfumó el límite entre realidad y fantasía. Cien años de soledad ha sido catalogada como la más grande novela que se haya escrito en Hispanoamérica.

Sin embargo, su real lanzamiento al mundo literario se inició mucho antes, en Venezuela.

Eran otros tiempos en la Patria del Libertador Simón Bolívar.

El gobierno de Venezuela había instituido el premio “Rómulo Gallegos”. El Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos fue creado en honor al novelista y político venezolano de ese nombre, el 6 de agosto de 1964, mediante un decreto promulgado por el entonces Presidente de Venezuela, Raúl Leoni.

En un principio su objetivo era premiar novelas latinoamericanas, pero a partir de la década de 1990 se expandió a todo el ámbito hispanohablante.

El primer autor no americano en recibir el premio fue Javier Marías. Desde un principio se convirtió en uno de los premios más importantes en el ámbito de la narrativa en lengua castellana, en plena coincidencia con el boom latinoamericano, a tal grado que los primeros tres ganadores, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes, eran parte de dicho movimiento.

En 1972 el premio Rómulo Gallegos fue concedido a Cien años de Soledad, del colombiano Gabriel García Márquez.

Por supuesto que el equipo de Radio Caracas Televisión (RCTV) Canal 2, al cual yo pertenecía, estuvo en la ceremonia. (El 28 de mayo de 2010 el Presidente Hugo Chávez ordenaría el cierre definitivo del canal 2, al negarle la concesión para continuar en el aire).

Después de llevarse a cabo la ceremonia del premio Rómulo Gallegos, RCTV obtuvo la entrevista correspondiente.

Le habían preguntado otros colegas al escritor —que fue lanzado a la fama con este premio— en qué iba a gastar el dinero que acompañaba al galardón.

En la euforia del momento dijo, todo alborozado: “Me voy a comprar un yate”.

Y ahí le caí yo. Y le pregunté: “¿No es un poco fuera de los común que un izquierdista como usted se vaya a comprar algo tan capitalista como un yate, habiendo tanta miseria en el mundo?”

El hombre se volvió como si le hubiera pinchado en una parte pudenda y me contestó, en medio del chirriar de las cámaras que captaban el intercambio: “Señorita, ¿como es posible que una niña tan encantadora como usted haga una pregunta tan güevona?”.

Hasta ahí llegó la ceremonia. En el canal 2, estaban felices porque había logrado pinchar al tigre que todos llevamos por dentro y repitieron una y otra vez, para mi vergüenza, mi intercambio con el ilustre escritor colombiano.

Durante semanas después de esta “entrevista”, me subía a un “carrito por puesto”, que era el transporte colectivo más usado esos días en Venezuela, y la gente me reconocía, se reía y me palmeaba la espalda.

“Estuviste bien, chica…”, “la ‘#$$%%$’ Angélica”, eran las exclamaciones que me perseguían hasta que llegaba a la puerta de Bárcenas a Río, donde quedaba en aquellos tiempos Radio Caracas Televisión.

Definitivamente, eran otros tiempos en Venezuela.