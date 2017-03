El mito, poderosa arma de Raúl Castro y Nicolás Maduro

NUEVA YORK, Estados Unidos.- Los regímenes de Cuba y Venezuela mantienen los mitos de Fidel Castro y Hugo Chávez como las mejores armas para tratar de mantener la psiquis de los pueblos pendiente de quimeras pasadas.

Es así como la leyenda, limpia de crímenes y aberraciones, alimenta la imaginación de los pueblos con solo lo mejor del pasado.

Por eso, el Gobierno de Cuba machaca diariamente en la prensa oficialista hazañas y discursos de Fidel Castro, unidos con artículos llenos de alabanzas sobre su obra, que se sabe fue un completo fracaso en todos los aspectos, salvo en el represivo y la propaganda para los países del eje La Habana-Caracas.

Los izquierdistas internacionales mantienen ese mito, como lo siguen haciendo con Ernesto “Che” Guevara, a quien el mundo conoce como un héroe, sin adentrarse en los aspectos sangrientos de su historia.

Por su parte, Nicolás Maduro se mantiene en el poder gracias a su completo servilismo al gobierno de La Habana. Asimismo, perpetúa el mito de Hugo Chávez, cuyo retrato aparece en todas sus apariciones públicas. A los venezolanos se les hacen olvidar los mandatos de “exprópiese”, y el odio generalizado que iniciaron el caos en esa nación bolivariana.

El Delfín

La doctrina de Fidel Castro fue transferida a Hugo Chávez, con la finalidad de buscar el dominio completo entre los países bolivarianos.

Desgraciadamente para esos mandatarios, el plan se vino abajo cuando el presidente de Venezuela enfermó y murió de cáncer en diciembre de 2012.

Sin embargo, el mito lo presenta muerto en Caracas el 5 de marzo de 2013, para hacerlo aparecer como que falleció en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo de la ciudad de Caracas, sitio en el cual —dicen— “se encontraba recibiendo tratamiento médico para poder aliviar una infección respiratoria contraída durante la última intervención quirúrgica que se le practicó para combatir el cáncer que lo aquejaba, tras estar casi tres meses internado en el Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas (CIMEQ) de La Habana”.

El mito prosiguió con el funeral, que es considerado el segundo más multitudinario de la historia, estimándose que asistieron 6 millones de personas, superado solo por el de Imam Khomeini, donde se concentraron más de 10 millones de personas.

En enero de 2015 el ex jefe de seguridad de Hugo Chávez, Leamsy Salazar, declaró que el presidente venezolano en realidad falleció a las 17:32 del 30 de diciembre de 2012, versión que había sido mencionada antes por diversos políticos, sin poder presentar pruebas.

Esta información trataron de contradecirla los gobiernos de Cuba y Venezuela, mostrando una foto de Chávez junto a sus hijas mayores Rosa Virginia y María Gabriela posterior a esa fecha, leyendo el diario cubano Granma del día 15 de febrero de 2013. Pero muy pocos creyeron esa foto, que según analistas estaba alterada, ni las aseveraciones que decían que el presidente había muerto en Caracas el 5 de marzo de 2013.

Hoy, los gobiernos de Cuba y Venezuela mantienen el mito de la fecha y el lugar de la muerte; y el día lo han hecho coincidir con la XIV Cumbre de la ALBA que se realiza en honor al fallecido presidente.

Legado

Fidel Castro instruyó a su discípulo sobre lo que debía hacer en una impactante carta enviada al que era su heredero en ideas y obras por ejecutar.

Esta carta se la envió Fidel Castro a Hugo Chávez hace varios años aconsejándole qué pasos debía seguir para instalarse en el poder en Venezuela.

Sabemos Hugo que para lograr acabar con el imperialismo yanqui tenemos que hacer las cosas bien. Los árabes ya están listos, Lula está trabajando en Brasil y las FARC las has animado tú.

El pueblo del poder está muy cerca, los pobres son mayoría y tienen poca memoria, inyéctales desesperanza y acusa al pasado, a la democracia, de todos los males, mantente en línea permanente con tu pueblo, identifícate con ellos, tu verbo es simple, eso les llega muy bien pues tiene la salsa que hace falta, emociónalos, tómalos en cuenta, aprende a manejar la ignorancia, el verbo debe ser encendido, de autoridad y poder.

No te preocupes por los ricos y clase media, no son más que tu 80% de pobres los que necesitas. Los ricos salen corriendo si les haces Buuuuuu…

A los católicos les encantan las menciones de la Biblia o de Cristo, los católicos que son la mayoría en Venezuela no hacen nada con rezar sin acciones que no van a llegar a ninguna parte, son unos bobalicones, mientras la Iglesia este dormida aprovecha, cuando decidan moverse ya estarás instalado, recuerda que la Iglesia es guavinosa, sigue acusándola, los católicos sin liderazgo no son nadie y ningún curita va a reaccionar, hay dos o tres que quieren reventar pero sus superiores los acorralan.

Si ves algún sacerdote alebrestado, cómpralo, llámalo, gánatelo, si el pueblo cristiano se te rebela ese será tu ultimo día pero difícilmente vendrá. Los judíos en Venezuela no cuentan, los evangélicos son unos pobres pendejos y las demás religiones, para qué nombrarlas.

Saca al Cristo, siempre habla en su nombre, recuerda que esto a mí me dio excelentes resultados, incluye banderas y a Simón Bolívar cuando puedas, genera un nuevo nacionalismo, despierta el odio, divide a los venezolanos, esa etapa te da buenos dividendos, se eliminarán unos a otros, la violencia te ayudará también a instalarte más tarde a la fuerza, mientras tanto háblales de democracia y de constitución.

Pide dinero y compra la fidelidad mientras cumplan los objetivos, cuando logres lo quieres, si se oponen o te aconsejan, deséchalos, envíalos a las embajadas, dales dinero para que callen o sácalos del país para que la prensa no los utilice. Los que se opongan siémbrales delitos, eso los descalifica para siempre.

Por todos los medios mantén mayoría en la asamblea, mantén a tu lado como mínimo a la fiscalía y al tribunal.

Compra a todos los militares con ropa y equipo, todos lo que tengan comandos ponlos donde hay bastante dinero, corrómpelos para lograr fidelidad, a unos de ellos ponlos en la petrolera para que logres el control militar, en las guarniciones centrales necesitas poner a tu gente, ofrece cursos para cambiar a los indecisos de los puestos clave.

Si logras de 200 a 300 militares de alto rango con comando de tropas eres indestructible, si tienes dudas de algunos ponlos a prueba, por ejemplo con un golpe simulado, ahí salen todos los traidores y todos los fieles.

Es necesario controlar los medios de producción del Estado, a los comerciantes les encanta el dinero, compra a los banqueros, a los grandes comerciantes y a los grandes constructores dales contratos, trabajos y facilidades para esta primera etapa.

Para la segunda etapa tienes que haber formado comités de defensa de la revolución, llámalos bolivarianos, haz trabajo comunitario con ellos para que se sientan agradecidos, págales para que sigan los lineamientos, marchas, concentraciones.

De los comités selecciona los más agresivos para una fuerza de choque armada que puedas necesitar si la cosa se pone difícil.

Controla la policía, destrúyela, ponla a tu disposición, en la segunda etapa tienes que profundizar la misión de revolución, debes mencionar mucho la palabra revolución, eso emociona a los pobres. Aquí tienes que fracturar a la unión de trabajadores y de empresarios que puedan hacer oposición, tienes que lograr que los trabajadores estén afiliados a una central paralela, con dinero se logra, igualmente tienes que armar una central de empresarios paralela.

Ataca a los empresarios, acúsalos de hambreadores, fascistas y particularmente acúsalos de golpistas.

Hazte el débil, la mente del hombre siempre se ubica en el más débil y en la justicia.

Si no puedes comprarlos cierra los medios de comunicación radial, impresos y las televisoras. Tu empresa de petróleo es la que produce el dinero del proyecto, crea una junta directiva revolucionaria, saca a los técnicos y acaba con esa llamada meritocracia, si tienes todo en esta etapa puedes seguir a la tercera.

En la tercera etapa puedes violar la constitución porque nadie te lo va a impedir, ordena allanamientos, siembra armas, drogas, dinero, acúsalos de espías o corruptos, desprestígialos, recoge muchos periodistas, empresarios, líderes laborales, los demás escaparán del país o tomarán escarmiento.

Reestructura el gabinete, aquí puedes deshacerte de tus colaboradores, a unos puedes premiarlos y a otros desecharlos pues ya no hay oposición, tienes que poner camaradas, establece el estado de excepción, suspende las garantías, lanza el toque de queda, apúrate, mira que el pueblo se te está poniendo bravo, cierra todos los medios de comunicación, destituye alcaldes y gobernadores de la oposición, anuncia la reestructuración de todas las áreas del Estado y la elaboración de una nueva Constitución, forma un consejo de gobierno con 500 miembros, en ese consejo asesor del gobierno estaré yo.

Hay que fusilar a los opositores que no aprendan, esto es lo único que los silencia y es más económico, nunca dejes que se organicen y conozcan tus intenciones, seremos respetados nuevamente por el marxismo leninismo, Brasil, Ecuador, Venezuela y Cuba a pasos indestructibles, si veo que no tienes criadillas recojo a toda mi gente, me la pueden matar los militares cuando se te alcen, si no me haces caso ve a ver qué haces. ¿Que estas esperando Hugo?

Fidel

Esta lectura la hizo en mayo del 2007 el periodista Iván Ballesteros, de Radio Caracas TV. A finales de ese mismo mes, la emisora fue cerrada por el Gobierno, dejando en la calle a más de 3 000 empleados.

El mito es la tabla de salvación de los gobiernos autoritarios para ampararse en esa fuerza, y así dominar a los pueblos y seguir mandando.