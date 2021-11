MIAMI, Estados Unidos. – La víspera de la Marcha Cívica por el Cambio, convocada para el próximo 15 de noviembre (15N), el régimen cubano retiró las credenciales de prensa a los reporteros de la agencia española EFE en La Habana.

“Los responsables del Centro de Prensa Internacional convocaron con urgencia al equipo de EFE en La Habana que está actualmente acreditado ―tres redactores, un fotógrafo y un cámara de TV― para comunicarles que se les retiraban las credenciales sin aclarar si la medida es temporal o definitiva”, detalló la propia agencia en una nota de prensa.

#ULTIMAHORA | Cuba retira las credenciales de prensa a los periodistas de Efe en La Habana pic.twitter.com/OIMEJzw6M5 — EFE Noticias (@EFEnoticias) November 13, 2021

Sin aclarar los motivos de la decisión, las autoridades del régimen advirtieron a los miembros del equipo de EFE que no podían realizar su labor periodística a partir de este momento.

La agencia reconoció que esta “resolución” ocurre en “un momento delicado en Cuba”, justo en la víspera de una inédita marcha cívica convocada por la sociedad civil y la oposición e ilegalizada por el régimen.

Es la primera vez que Cuba retira las credenciales a la agencia EFE y no hay constancia de que esta medida haya sido aplicada en otra ocasión a ninguna agencia internacional de noticias con oficinas en la Isla.

“El régimen cubano anda desatado. Se siente demasiado juzgado en los últimos tiempos y se está defendiendo como si estuviera en una guerra”, escribió al respecto el periodista cubano Abraham Jiménez Enoa. “No hay dudas: no quieren que nadie cuente lo que está pasando”, sentenció.

Por su parte, Atahualpa Amerise, periodista y coordinador de EFE en La Habana, señaló que en su caso particular el régimen de la Isla ya le había negado su credencial como reportero, en agosto pasado. “El Centro de Prensa Internacional (CPI) del M. Exteriores me comunicó que ya no tenía autorización para realizar trabajos periodísticos en Cuba, si bien podía seguir dirigiendo la oficina y editando notas de mis compañeros”, explicó en Twitter.

El Gobierno cubano ha retirado hoy las acreditaciones a todos los periodistas y gráficos de la Agencia Efe en La Habana. Es la primera vez que inhabilitan a una agencia de noticias en el país, y sucede dos días antes de la ilegalizada marcha del 15N. Abro hilo. — Atahualpa Amerise (@atareports) November 14, 2021

Para Amerise, la decisión fue a raíz de la cobertura de EFE a las históricas protestas del 11 de julio (11J). “Las autoridades cubanas argumentaron que EFE había puesto su línea editorial al servicio de ‘la contrarrevolución'”, detalló.

Amerise también especifica que las autoridades cubanas les pidieron a las dos redactoras, los dos fotógrafos y el camarógrafo de EFE, “de forma urgente”, que devolvieran su credencial en virtud del “artículo 1 de las disposiciones finales del Reglamento de Agencias de Prensa Extranjera”.

“Les pregunté si era una medida temporal o definitiva y me dijeron que aún no me pueden responder. También les pregunté por los motivos (si es por uno o varios artículos en concreto, o por nuestra cobertura previa al 15N) pero tampoco lo aclararon”, señaló.

Justo este sábado, EFE publicó una entrevista con el dramaturgo Yunior García Aguilera, una de las caras más visibles del grupo Archipiélago, y una nota sobre el arresto del disidente Guillermo “Coco” Fariñas.

“Ignoramos si ha influido en la decisión del Gobierno cubano”, también apuntó Amerise.

