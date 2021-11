MIAMI, Estados Unidos. – A pocas horas de la Marcha Cívica por el Cambio convocada para este lunes 15 de noviembre (15N), CubaNet se compromete a mantener actualizados a sus lectores con todas las noticias acerca de las movilizaciones que ocurran en la Isla.

Asimismo, este medio informará sobre el hostigamiento del régimen contra los promotores del 15N ―que desde la última semana comenzaron a ser interrogados, multados y retenidos en sus hogares―, y sobre la ola represiva que también se extiende a reporteros de medios independientes, activistas y disidentes del Gobierno cubano.

Lunes 15 de noviembre (15N)

4:30 p.m.

Los hermanos Fidel Manuel Batista Leyva y Ana Iris y Ada Iris Miranda Leyva, así como la anciana de 74 años María Casado Ureña, fueron detenidos de forma violenta tras salir a la calle para participar en la Marcha Cívica por el Cambio convocada para este lunes. De acuerdo con Maydolis Leyva Portelles, madre de los hermanos, los tres miembros de la familia y la anciana fueron golpeados y detenidos violentamente por agentes de la Seguridad del Estado. La entrevistada también aseguró que los alrededores del albergue estatal donde se encuentran viviendo desde el 24 de junio, em Holguín, están militarizados y rodeados de grupos de respuesta rápida.

4:15 p.m.

La vivienda del opositor Manuel Santana Vega, delegado del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR) en Santiago de las Vegas, La Habana, se encuentra rodeada por un operativo policial, confirmó a CubaNet su madre, Tamara Vega Cardoso.

La casa de Santana Vega está vigilada por varios agentes vestidos de civil mientras un grupo de uniformados se ha concentrado a una cuadra, en lo que parece ser un despliegue policial para establecer un punto de seguridad.

4:00 p.m.

Este es el ambiente a esta hora en la zona de la Habana Vieja, en las inmediaciones del Parque de la Fraternidad y el Capitolio. Una fuerte presencia policial y de agentes de la Seguridad del Estado en el Paseo del Prado, mientras dos personas caminan con pullovers blancos.

3:55 p.m.

Para la opositora cubana y colaboradora de CubaNet Martha Beatriz Roque Cabello, que los cubanos no hayan podido salir a marchar pacíficamente en Cuba este 15 de noviembre no significa una derrota para aquellos que quieren libertad. La fecha, más que todo, “ha marcado, tanto para el exterior como para el interior del país, el día en el que se violaron todas las libertades de los cubanos y esto es muy importante”.

“Algunas personas, al ver que no se ha realizado la marcha, piensan que ha sido una victoria de la dictadura, pero yo no estaría muy segura de esto. En el noticiero hablarán de la victoria del pueblo que no se ha querido unir a los que reciben dinero del imperio, pero la realidad es otra”, dijo Martha vía telefónica a CubaNet.

Según la economista, con relación a la Unión Europea “me parece que va a ser un triunfo” para la sociedad civil, pues el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, “que ya ha temblado dos veces no creo que resista esta tercera tormenta”.

Martha Beatriz también considera un gran error “quitarles las credenciales a los periodistas de la agencia de noticias EFE, y esto, que no se ha solucionado completamente, ha repercutido. No creo que tanto la Comisión Europea como el ministro de relaciones exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, piensen ahora mismo en el problema de la democracia, o en que Cuba es un país totalitario, ahora mismo creo que están enfocados en las libertades”, expresó.

Y esto, agregó, los llevará a replantearse otras cosas, “pues el hecho de que no se haya permitido la marcha, y que se haya sacado del juego a los periodistas de EFE da una idea muy precisa de que en Cuba no existen libertades”.

Para Martha Beatriz el pueblo cubano “no necesita una convocatoria, el pueblo salió de una forma espontánea el 11 de julio. Eso va a volver a suceder, indiscutiblemente el pueblo sabe que esa es la única forma que tiene de librarse de esta situación, que no nos la va a resolver nadie en el exterior, la tenemos que resolver nosotros los cubanos aquí”.

Que los cubanos salgan a la calle va a pasar “más temprano que tarde”. “Hay un nivel de conciencia ahora que no existía, y un deseo de libertad por lo que no creo que la dictadura pueda cantar victoria”.

“El 15 de noviembre quedará para la historia de Cuba como el punto de inflexión en la transición hacia la democracia y hacia la libertad en Cuba”, sentenció.

3:40 p.m.

La historiadora del arte, curadora y activista Carolina Barrero fue arrestada poco después de las 3:00 de la tarde “por ejercer su derecho a manifestarse pacíficamente”, informó en Telegram el grupo Archipiélago. “Exigimos su inmediata liberación así como el cese de estas acciones de acoso realizadas sobre sobre Carolina Barrero y otros ciudadanos cubanos que solo están ejerciendo su derecho, reconocido universalmente, a manifestarse y expresarse libremente”, también indicó Archipiélago.

3:30 p.m.

David Sánchez, un activista del Partido Autónomo Pinero, denunció el acoso policial en su contra. Al joven de la Isla de la Juventud, que este domingo sufrió un acto de repudio, agentes del régimen le impiden salir de su hogar. En una directa de Facebook, Sánchez denunció que su madre se había desmayado a causa del “terrorismo de Estado” que el régimen cubano aplica contra activistas, disidentes y ciudadanos en general.

3:00 p.m.

El gobernador Ron DeSantis declaró este lunes que Florida apoyaba al pueblo de Cuba. “Necesitamos hacer más como país para apoyar a las personas que defienden la libertad”, dijo durante una conferencia de prensa en la Torre de la Libertad. También hizo un llamado a la Administración Biden para que apoye al pueblo cubano.

“Hay mucha gente que se está levantando y luchando contra una brutal dictadura. Probablemente, las personas que huyeron de Cuba a lo largo de décadas nunca se imaginaron que la tiranía duraría tanto tiempo”, dijo DeSantis a un centenar de personas reunidas en la emblemática torre.

2:50 p.m.

El Centro de Información Legal Cubalex contabilizó de manera preliminar 48 actos de hostigamiento contra la sociedad civil de la Isla ocurridos este domingo 14 de noviembre. Los actos represivos se produjeron en todo el territorio nacional, como respuesta a la convocatoria de Marcha Cívica por el Cambio para este lunes 15 de noviembre (15N).

2:33 p.m.

En horas del mediodía de este lunes 15 de noviembre fueron detenidos cuando intentaban salir a la calle a machar pacíficamente la Dama de Blanco Bertha Soler y Ángel Moya, según denunció en su cuenta de Facebook el hijo de los opositores.

“Mis padres, Ángel Moya Acosta y Berta Soler G Fernández han sido detenidos hoy 15 de noviembre saliendo de la cede de las Damas de Blanco en horas de la mañana (11:55am)”, escribió Lienys Moya.

12:00 m

Atahualpa Amerise, coordinador de la agencia EFE en Cuba, aseguró en Twitter que Yunior García Aguilera se encontraba “bien”. “Está en su casa durmiendo. Llamamos a su puerta y su suegra nos dijo que se encuentra agotado después del intenso domingo. Los agentes que le vigilan no impidieron a nuestro equipo acceder. La bandera patria le sigue tapando las vistas”.

11:10 a.m.

El grupo Justicia 11J, creado tras la ola represiva desatada por el régimen cubano a causa de las históricas manifestaciones del 11 de julio, reporta al menos 12 personas detenidas o en desaparición forzada este 15 de noviembre (15N). Mientras, otras 10 personas detenidas a raíz de la marcha Cívica por el Cambio ya fueron excarceladas.

De acuerdo con la actualización de las 8:30 a.m. de este lunes, se encuentran en desaparición forzada Daniela Rojo (+60h) y Yanilys Sariego (+60h), dos de las moderadoras del grupo Archipiélago, y el opositor José Díaz Silva (+12h). En paradero desconocido también se reportan Lázaro Lamelas Ortiz (+60h), Yolanda Santana Ayala (+12h), Lourdes Esquivel (+12h) y Eloy Calunga (+12h).

En detención están el profesor Pedro Albert Sánchez (12 días) y el opositor Guillermo “Coco” Fariñas (72h), así como Osmel González Darlington (72h) y Miguel Luis Blanco Silva (+60h). Por su parte, el caso de Jorge Cervante se encuentra en proceso de verificación, detalló Justicia 11J.

11:05 a.m.

A esta hora de la mañana el teléfono de Yunior García Aguilera permanece apagado. Se desconoce su estado, si se encuentra en su casa o ha sido detenido por las autoridades del régimen, que desde este domingo 14 de noviembre rodearon su vivienda para impedirle salir a manifestarse como había anunciado la pasada semana.

10:20 a.m.

Este lunes 15 de noviembre, el día fijado por el Grupo Archipiélago para la Marcha Cívica por el Cambio en Cuba, varios periodistas de CubaNet han amanecido con vigilancia, sin poder salir de sus viviendas, y en algunos casos sin conexión a Internet.

La reportera María Matienzo denunció que un joven al que no conoce y no es de su cuadra permanece en la esquina de su casa, “evidentemente ese debe ser el que vigila” dijo vía telefónica. Así mismo, en horas tempranas anunció además que le habían cortado internet.

Camila Acosta también denunció que amaneció con guardia operativa de la Seguridad del Estado en las afueras de su casa. En igual situación se encuentra nuestro reportero Orelvys Cabrera, en Cárdenas. Desde Holguín, Fernando Donate informa que alrededor de las 9:00 de la mañana cortaron el servicio de internet.

Asimismo, desde nuestra redacción ha sido imposible comunicarse con algunos reporteros, como la opositora Martha Beatriz Roque y el escritor Jorge Ángel Pérez.

El periodista Vladimir Turró también tiene vigilancia. En el consultorio de la esquina de su vivienda hay una patrulla y “tienen reunidos a todos los chivatos del barrio”, asimismo, hay un muchacho joven en la esquina vigilando la casa”.

Entretanto, el también periodista de CubaNet y colaborador de Palenque Visión, Niober García Fournier, fue amenazado por la Seguridad del Estado con ser procesado por “desobediencia” en caso de salir de su casa este 15 de noviembre. El reportero tiene vigilancia en las afueras de su domicilio.

10:00 am: Agentes del régimen y brigadas de respuesta rápida llevan a cabo un acto de repudio ante la vivienda de Jonatan López Alonso, cuñado del preso político Andy García, un joven santaclareño de 23 años al que la Fiscalía le pide siete años de cárcel por manifestarse el 11J. Poco antes de las 10:00 a.m. López Alonso también denunció que su padre, víctima de otro acto de repudio ayer, había sido arrestado.

9:10 am: El periodista Abraham Jiménez Enoa aseguró que seguía “sitiado por policías y agentes vestidos de civil. Vecinos me dicen que el operativo de hoy es superior al de ayer. No lo puedo ver desde mi balcón porque un árbol los tapa. Solo veo sus pies. ¿Le temen tanto al periodismo, a que salga a contar la verdad?”, se preguntó en Twitter.

Previamente, el periódico estadounidense The Washington Post, del que Jiménez Enoa es columnista, denunció que el reportero se encontraba en arresto domiciliario desde las 6:45 a.m. del domingo. “Desde Post Opinión demandamos su libertad y seguridad, y que pare este acoso hacia él y otros periodistas de Cuba que solo buscan hacer su trabajo”, publicó el periódico en Facebook.

8:58 am: Agentes del régimen impidieron que el activista Raúl Soublett López saliera de su vivienda para acudir a su centro de trabajo. “Hoy en la mañana, siendo las 8:15 del día 15 de noviembre, Raúl se disponía asistir a su centro de trabajo. Él, además de ser el director de la Alianza Afro-Cubana y Activista Afro-LGBTIQ, también es profesor de informática en una escuela primaria. Cuando bajamos las escaleras de nuestro apartamento, dos agentes de la seguridad del estado impidieron que Raúl asista a su centro laboral. Según ellos a partir de este momento el cerco que antes me impedía a mí el derecho al libre movimiento, también se lo impedirá a él”, denunció en Facebook el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho, pareja de Soublett López.

7:30 am: La jornada comienza en Cuba con un acto de repudio frente a la casa de la activista y emprendedora santaclareña Saily González, más conocida como Saily de Amarillo, quien también es coordinadora del grupo Archipiélago. “Desde las cinco de la mañana esto está andando. Ninguno de ellos es de mi cuadra.”

2:15 am: Vecinos simpatizantes del régimen castrista acosaron a Yunior García Aguilera en la propia puerta de su casa. “No te vamos a permitir ningún show mediático”, le han dicho. Alegaron estar defendiendo la historia de la Revolución y la de su familia. “Pero lo están haciendo delante de mi casa”, respondió García, a quien la dictadura ha mantenido sitiado durante todo este domingo para impedir su marcha pacífica en solitario.

Domingo 14 de noviembre

6:50 pm: La coordinadora general de las Damas de Blanco, Berta Soler, aseguró a CubaNet que saldría a la calle este lunes 15 de noviembre. “No tenemos miedo; vamos para la calle también en solidaridad con todos los que están sufriendo prisión. Vamos a correr el mismo riesgo que ellos, saliendo a las calles de una forma pacífica. (…) La casa no es calabozo; puede estar sitiada, pero a mí me van a coger fuera”, insistió.

5:45 pm: El grupo Archipiélago ha publicado un comunicado en relación con el acto de repudio sufrido por Yunior García Aguilera: “En el día de hoy el dramaturgo Yunior García Aguilera no pudo cumplir con la marcha en solitario anunciada porque el régimen cubano lo sometió a un bloqueo cruel, ilegal e inhumano. La acción de sitiar a un ciudadano para impedirle caminar por una calle habanera no solo se valió de un repugnante acto “cultural” de repudio y de un cerco con policías vestidos de civil, también consistió en tapiar su ventana usando la sagrada insignia nacional como un bochornoso telón de represión”.

5:10 pm: Dos activistas fueron arrestados en el Parque del Quijote después de pedir libertad y democracia en medio de hordas simpatizantes del régimen, reportó el medio independiente La Hora de Cuba, que compartió un video del hecho en su cuenta de Instagram.

Los dos ciudadanos detenidos se atrevieron a irrumpir en un acto organizado por el régimen en el mismo punto donde Yunior García Aguilera pretendía iniciar una marcha en solitario este 14 de noviembre. Los dos hombres fueron conducidos en una patrulla de la Policía Nacional Revolucionaria.

4:21 pm: Tras horas de espera, el equipo de EFE y otros trabajadores de la prensa extranjera abandonaron el lugar donde se encontraban, a decenas de metros del edificio donde reside Yunior García Aguilera, sin poder acceder a la casa ni hablar con el dramaturgo, informó en Twitter Atahualpa Amerise, coordinador de la agencia EFE en la Isla.

“A él no lo dejaron salir a la calle. Su línea está cortada y no tiene internet. Creemos que no ha sido arrestado”, indicó el periodista.

4:00 pm: Los familiares de Andy García, un joven manifestante del 11J al que la Fiscalía pide siete años de prisión, denunciaron un acto de repudio frente a su vivienda, en la ciudad de Santa Clara. El hecho ocurrió después de las 3:00 de la tarde, cuando la familia de García salió al balcón a aplaudir y colgar carteles por la liberación del joven de 23 años.

De acuerdo con un conteo preliminar del Obervatorio de Derechos Humanos (OCDH), el régimen llevó a cabo al menos cinco actos de repudio este domingo.

3:59 pm: Agentes del régimen cubrieron con una bandera cubana la ventana por la que Yunior García Aguilera había mostrado una rosa blanca a los corresponsales de las prensa, que se encuentran a varias decenas de metros del lugar debido al operativo policial y paramilitar desplegado alrededor de la residencia del dramaturgo.

El periodista Atahualpa Amerise, coordinador de la agencia EFE en la Isla, publicó en Twitter, con ironía, que “audaces y aguerridos revolucionarios” habían desplegado una bandera gigante desde la azotea “para tapar la ventana de Yunior”.

En una de las últimas fotos tomadas por EFE antes de que la ventana de García Aguilera fuera cubierta, se ve al dramaturgo con un cartel con la frase “Mi casa está bloqueada”.

3:50 pm: El opositor cubano Manuel Cuesta Morúa aseguró a CubaNet que, pese a estar sitiado, este lunes saldría de su casa. “Para mí este es un momento muy importante, porque va a definir lo que, para mi visión, es el problema fundamental de Cuba: la violencia encierra todo lo que significa la falta de democracia en este país. Cero violencia y entonces habría democracia. (…) Mi objetivo es marchar contra la violencia”, aseguró.

3:27 pm: Magdiel Jorge Castro, uno de los moderadores de Archipiélago, publicó dos clips de video en los que se observa a agentes del Estado bloquear el paso hacia el edificio donde reside el dramaturgo Yunior García Aguilera.

“Los agentes de la Seguridad del Estado niegan el acceso a los propios vecinos de la zona, mientras la turba traída en ómnibus realiza un acto de repudio frente al edificio”, denunció Jorge Castro en Twitter.

3:20 pm: El régimen tomó la intersección de G y 23, en el Vedado habanero, con una conga oficialista. Desde ese punto, el grupo avanza hacia el Malecón, haciendo el mismo recorrido de la marcha en solitario que realizaría Yunior García Aguilera a las 3:00 de la tarde de este domingo.

3:10 pm: Rosa María Payá, la coordinadora general de la plataforma ciudadana Cuba Decide, anunció durante una manifestación que un grupo de cubanos residentes en Estados Unidos habían comenzado “el proceso con una compañía aérea (…) para viajar mañana [lunes 15 de noviembre] a La Habana y acompañar al pueblo cubano”.

“Vamos a intentar llegar a Cuba hasta el último momento, y que no les quepa duda, en algún momento vamos a llegar y vamos a estar todos allí”, aseguró la activista.

2:30 pm: Como estaba previsto, el régimen ocupó el Parque del Quijote, en el Vedado habanero, con niños y agentes de la Seguridad del Estado vestidos de civil. El objetivo es evitar la llegada de ciudadanos en apoyo de Yunior García Aguilera, quien esta semana anunció que marcharía, en solitario, desde el Parque del Quijote hasta el Malecón a las 3:00 de la tarde.

1:45 pm: En la intersección capitalina de 23 y G se comienzan a agrupar jóvenes vestidos de rojo, miembros del ISRI (Instituto Superior de Relaciones Internacionales). Cuentan con banderas cubanas, mientras en el parque las autoridades han montado un puesto de venta de comida.

1:47 pm: Uno de los moderadores de Archipiélago, Magdiel Jorge Castro, compartió nuevas imágenes del despliegue paramilitar en los alrededores del edificio donde reside Yunior García Aguilera, y del acto de repudio organizado por el régimen contra el dramaturgo.

“El régimen cubano en su desesperación extrema ha normalizado los actos de repudio y la violencia… todo esto contra un ciudadano armado con una rosa blanca… ¡qué vergüenza!”, tuiteó Jorge Castro.

12:58 pm: El vocero del régimen Humberto López transmitió en vivo imágenes del acto de repudio organizado en los bajos del edificio donde reside Yunior García Aguilera, en el reparto La Coronela, en La Lisa.

Aunque un fuerte despliegue policial impide que el dramaturgo abandone su vivienda para realizar su marcha en solitario por la calle 23, del Vedado, López negó el operativo policial e intentó presentar el acto de repudio como una manifestación espontánea de los vecinos.

Los presentes coreaban “Yo soy Fidel”, “Fidel pa’ lo que sea”, “Socialismo” y otras consignas típicas usadas por los defensores del régimen cubano.

12:58 pm: Prosigue el cerco policial alrededor de la vivienda del dramaturgo Yunior García Aguilera. Además, “en estos momentos se desarrolla un acto de repudio, la Policía política rodea la calle y la prensa está alejada a más de 200 metros del lugar”, detalló el activista Magdiel Jorge Castro, uno de los moderadores de Archipiélago.

⚠️⚠️Imagen de hace minutos del domicilio del dramaturgo Yunior García… en estos momentos se desarrolla un acto de repudio, la policía política rodea la calle y la prensa está alejada en más de 200 metros del lugar!!#15NCuba #TodosSomosArchipielago pic.twitter.com/f9dkGYdWMd — Mag Jorge Castro🇨🇺 (@mjorgec1994) November 14, 2021

12:44 pm: El Centro de Información Legal Cubalex denunció que este domingo se habían realizado al menos tres actos de repudio contra los promotores de la Marcha Cívica por el Cambio. “Usted puede pensar ideológicamente como desee, puede defender esa ideología, pero cuando amenaza y agrede a quien piensa diferente deja de ser una postura ideológica para ser delincuencial”, indicó el centro especializado en derechos humanos.

Cubalex ha monitoreado hoy al menos 3 actos de repudio contra los promotores de la marcha.

Usted puede pensar ideológicamente como desee, puede defender esa ideología pero cuando amenaza y agrede a quien piensa diferente deja de ser una postura ideológica para ser delincuencial. — Cubalex (@CubalexDDHH) November 14, 2021

12:24 pm: En las últimas horas, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) ha documentado al menos un centenar de acciones represivas por parte del régimen de Cuba, que busca evitar la participación de ciudadanos en las marchas convocadas para este domingo y el lunes 15 de noviembre.

Las actuaciones que más se han repetido son las citaciones a las estaciones policiales (29), las detenciones (19), la vigilancia policial (31) y las amenazas/advertencias (11).

Entre los detenidos destacan Daniela Rojo, moderadora del Grupo Archipiélago, y el líder opositor y Premio Sájarov, Guillermo Fariñas, quien fue arrestado este viernes y actualmente se encuentra aislado en el Hospital Arnaldo Milián Castro, de Santa Clara. Por su parte, la joven Yanilys Sariego, residente en Cárdenas, Matanzas, se reporta como desaparecida desde el viernes.

Las provincias en las que más acciones represivas se están reportando hasta ahora son La Habana, Villa Clara, Guantánamo y Camagüey.

12:20 pm: El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, condenó las “tácticas de intimidación” del régimen cubano para impedir las manifestaciones previstas para este domingo y lunes.

“Hacemos un llamado al Gobierno cubano para que respete los derechos de los cubanos, permitiéndoles reunirse pacíficamente y usar sus voces sin temor a represalias o violencia, y manteniendo abiertas las líneas de internet y telecomunicaciones para el libre intercambio de información. Instamos al Gobierno cubano a rechazar la violencia y, en cambio, a aprovechar esta oportunidad histórica de escuchar las voces de su pueblo”, reza el comunicado suscrito por Blinken.

The Cuban regime has the opportunity to hear and listen to the Cuban people during peaceful demonstrations on #15N, and to demonstrate respect for human rights. We commend the brave Cuban people showing the strength of their will and the power of their voice. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 14, 2021

Poco después, el canciller del régimen cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, reaccionó en Twitter, donde dijo que Blinken debía “aprender de una vez” que el Gobierno cubano solo se debía a su pueblo y rechazaba “en nombre de este la intromisión de EE. UU.”.

.@SecBlinken debe aprender de una vez que el gobierno cubano solo se debe a su pueblo y rechaza en nombre de este la intromisión de EEUU. Defendemos el derecho a disfrutar en paz el camino a la normalidad y enfrentar sin injerencia los desafíos que tenemos por delante. — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) November 14, 2021

11:51 am: “La calle donde vive Yunior García Aguilera ha sido cerrada. La Policía cubana rodeó su cuadra y un grupo de hombres acaba de colgar una gran bandera sobre su ventana. García Aguilera dijo anteriormente que hoy marcharía solo, pero no está claro si se le permitirá salir”, reportó el corresponsal de la CNN en Cuba, Patrick Oppmann, desde las cercanías del edificio donde reside el dramaturgo y activista.

The street where Yunior García Aguilera lives has been closed off. Cuban police have surrounded his block and a group of men just hung a large flag over his window. He said earlier he would march by himself today but not clear if he will be allowed to leave. pic.twitter.com/CFvEUxroBl — Patrick Oppmann CNN (@CNN_Oppmann) November 14, 2021

CubaNet pudo comprobar que tanto el teléfono de García Aguilera como el de la esposa, Dayana Prieto, estaban con restricción de llamadas.

11:50 am: El activista Víctor Ruiz denunció un acto de repudio en su contra. “Vienen a llevarme preso parece. No sé cuál es el delito”, dijo el miembro de Archipiélago en una directa de Facebook. Este domingo, Ruiz colocó un cartel antigubernamental en la fachada de su apartamento en respuesta a los agentes del régimen que no lo dejaban abandonar su vivienda. Menos de 24 horas antes, el activista había sido detenido y amenazado.

11:38 am: Dos reporteros de la agencia EFE, a quienes fue devuelta su credencial de prensa este domingo, lograron tomar imágenes del fuerte operativo policial que rodea el edificio donde reside Yunior García Aguilera.

Esto es lo que ha captado nuestro compañero @felipeborregoho: varios agentes vestidos de civil cercan la vivienda de Yunior e impiden que la prensa se acerque a hablar con él pic.twitter.com/uHfLQlZQtB — Atahualpa Amerise (@atareports) November 14, 2021

11:38 am: La editora e investigadora Miryorly García denunció que se encontraba sitiada por la Policía y la Seguridad del Estado en su propio hogar. Debido a la restricción de movimiento, uno de los métodos más usados por el aparato represivo cubano, García colgó una bandera cubana y una sábana blanca en el portal de su vivienda.

11:29 am: Archipiélago denunció que “turbas oficialistas del régimen cubano” acababan de llegar a la puerta del domicilio de Yunior García Aguilera, cuando el dramaturgo se alistaba para salir a la calle.

11:15 am: Reportan maniobras militares en varias prisiones cubanas. Informa desde La Habana nuestra periodista Gladys Linares sobre la presencia de tropas especiales en el Combinado del Este ejecutando maniobras militares con la posible intención de infundir terror en la población penal. Además, una enorme cantidad de soldados vestidos de negro y completamente equipados con todo el avituallamiento de las tropas antimotines, incluidos los llamados “gallitos” de las Avispas Negras y francotiradores que dispararon balas de goma contra el edificio. Como parte de los ejercicios ejecutados, unos policías vestidos de presos eran atacados por perros. Además hubo simulacro de incendio, rescate y transporte de heridos, etcétera.

Similares reportes han llegado también desde la cárcel de Kilómetro 5, en Pinar del Río, donde, de acuerdo con otra fuente, hay guardias apostados aproximadamente cada metro y medio alrededor de todo el perímetro de esa instalación. La fuente reporta la presencia de soldados de tropas especiales vestidos de camuflaje verde y de tropas antimotines completamente equipados (“armados hasta los dientes”) ejecutando maniobras militares.

Por su parte desde el centro penitenciario de Kilómetro 8, en Camagüey, algunos internos también reportaron actividad de tropas especiales ejecutando maniobras militares.

10:40 am: Varias organizaciones opositoras y defensoras de los derechos humanos han lanzado un comunicado conjunto en el que hacen “un llamado a la comunidad internacional en especial a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DD. HH., Michelle Bachelet, al Servicio Exterior de la Unión Europea y su cuerpo diplomático en la Isla, así como a la Comisión Interamericana de DD. HH. a que tomen medidas concretas de monitoreo y sanción pública de las violaciones de DD.HH. que están ocurriendo en el marco de la manifestación pacífica convocada para el 15 de noviembre”.

10:08 am: En una directa transmitida por Facebook, Yunior García Aguilera confirmó que su edificio estaba “rodeado de agentes de la Seguridad del Estado vestidos de civil haciéndose pasar por pueblo (…). Hay carros en todas las esquinas y grupos incluso debajo de mi edificio, en el paso de escalera”, detalló.

El dramaturgo también informó que los agentes del Estado acaban de “expulsar a gritos y a golpes a unos periodistas al parecer acreditados que parquearon” frente a su edificio. “Les hicieron un acto de repudio. Los expulsaron”, dijo.

“Creo que estamos viviendo días muy feos en Cuba. Lamentablemente estamos volviendo a los peores tiempos, tiempos que los artistas cubanos conocen muy bien: aquel Pavonato, aquel Quinquenio Gris, aquellos actos de repudio, aquel odio terrible entre unos cubanos y otros”, lamentó.

García Aguilera pidió a todos los cubanos que a las 3:00 de la tarde aplaudieran, donde quiera que estén. “Nos hemos pasado demasiado tiempo aplaudiendo a otros, aplaudiendo a líderes, aplaudiendo a figuras con poder. Yo creo que es tiempo de que empecemos a aplaudir al pueblo cubano”, dijo.

“Todos saben que puedo estar detenido dentro de unas horas. Lo enfrentaré con dignidad y confío en que este pueblo cambió, confió en la conciencia de los cubanos”, terminó.

10:06 am: Este domingo, el régimen cubano restituyó las acreditaciones de prensa a dos de los cuatro periodistas de EFE en La Habana. En la noche de este sábado, el Centro de Prensa Internacional de Cuba había retirado la credencial a todos los reporteros de EFE en la Isla. La agencia de prensa calificó de “insuficiente” la medida de este domingo.

Las autoridades cubanas restituyeron este domingo las acreditaciones de prensa solo a dos de los periodistas de la Agencia Efe en La Habana a los que les retiraron las credenciales el sábado, restitución que el medio español calificó de insuficiente.https://t.co/1ZlMqDK02k — EFE Noticias (@EFEnoticias) November 14, 2021

10:00 am: CubaNet logró comunicarse vía telefónica con el dramaturgo Yunior García Aguilera poco antes de las 10:00 de la mañana de este domingo. El miembro de Archipiélago, uno de los principales promotores de la Marcha Cívica por el Cambio, aseguró que su casa se encontraba sitiada por agentes del Estado.

No obstante, especificó que él estaba “listo” para salir a realizar su marcha en solitario por la calle 23 del Vedado, a partir de las 3:00 de la tarde de este domingo.

“Por las ventanas vemos mucho movimiento de carros. Hay un carro en cada esquina; parece que están usando la escuela de frente a la casa como puesto de mando porque hay muchas personas dentro, pegados a su teléfono, con la pinta típica de ser de la Seguridad”, detalló el dramaturgo.

“No sé la situación que haya en los bajos del edificio, pero me imagino que esté totalmente rodeado”, agregó.

9:50 am: Este domingo, el Gobierno de La Habana lleva a cabo “actividades en las comunidades, dirigidas especialmente al público infantil, en alianza con Cultura, Deporte y otras entidades”, indicó recientemente la Agencia Cubana de Noticias. Las actividades, que supuestamente se deben al aniversario 502 de La Habana, han sido señaladas como una estrategia del régimen para mantener a sus tropas de choque en las calles.

9:32 am: Magdiel Jorge Castro, uno de los moderadores de Archipiélago, informó en Twitter que la vivienda de Yunior García Aguilera se encontraba rodeada por carros de la Seguridad del Estado. “Su decisión de marchar en solitario es inquebrantable, el mundo está mirando y nosotros también”, escribió Jorge Castro.

⚠️⚠️Último minuto⚠️⚠️ A esta hora podemos informar que el domicilio de Yunior García se encuentra rodeado por carros de la Seguridad del Estado… su decisión de marchar en solitario es inquebrantable…el mundo está mirando y nosotros también🤍#15NCuba #TodosSomosArchipielago — Mag Jorge Castro🇨🇺 (@mjorgec1994) November 14, 2021

8:00 am: El músico cubano Roberto Carcassés publicó un video en apoyo al 15N grabado en las calles de La Habana este sábado 13 de noviembre. En el clip de poco más de cinco minutos, Carcassés, que aparece vestido de blanco caminando por el Vedado, canta: “Las calles son de todos los cubanos/ Deja la bobería y dame la mano/ Sale a caminar, llévame a un lugar/ Esta es tu tierra y tu país/ Nadie puede decirte cómo tienes que vivir/ Cubano tú eres mi hermano…”. En otro momento, agrega: “El cubano ya está en la calle/ Bota la tonfa y el bate/ (…) Oye se acabó el abuso”.

En el tema musical también interviene Etian Brebaje Man, que aunque no aparece en el video, sí rapea: “La gente se siente cansada y saben que quieren un toque de libertad”.

1:42 am: José Carlos Melo González, un miembro de Archipiélago que había sido detenido este sábado, fue liberado. “Mi gente, gracias a todos los que se preocuparon… ya estoy en casa”, confirmó el propio Melo González en Twitter. “Estoy en casa gracias a mi mamá y MIS AMIGOS, que fueron a dar el berro a [la estación policial de] Zapata y C y no la dejaron sola, y a todos los que le dieron visibilidad a mi caso”.

Mi gente gracias a todos los que se preocuparon… ya estoy en casa.

Pero estoy en casa gracias a mi mamá y MIS AMIGOS que fueron a dar el berro a Zapata y C, y no la dejaron sola y a todos los que le dieron visibilidad a mi caso.#AbajoLaDictadura #15NCuba — JC Melo (@jcmelo_glez) November 14, 2021

El joven habanero había sido conducido “sin citación oficial alguna ni motivo manifiesto” a una estación de policías. “José Carlos ha sido secuestrado de su propio domicilio por haber manifestado que participaría en la Jornada Cívica por el Cambio del #15NCuba”, denunció este sábado la activista Saily González Velázquez.

Sábado 13 de noviembre

11:30 pm: En un intento por boicotear las acciones del 15N en la Isla, el régimen cubano organizó actividades en diferentes partes de La Habana. Específicamente en el Parque Central, el gruno denominado “Pañuelos Rojos” protagoniza desde este viernes una “sentada antimperialista”.

10:49 pm: Uno de los integrantes de Archipiélago, el profesor David Martínez Espinosa, denunció que “alrededor de las 11:00 am” de este sábado 13 de noviembre, “cuatro agentes vestidos de civil secuestraron a Carlos Ernesto Díaz González, mientras este se dirigía a comprar cigarros en su barrio (…). Carlos es integrante de la plataforma Archipiélago en Cienfuegos”.

8:59 pm: Tras ser citado a interrogatorio en la estación policial de Zanja, el actor Edel Carrero indicó que había sido advertido de no marchar el 15N porque las autoridades tomarían “medidas” en su contra. “No me maltrataron ni nada. Simplemente fue para decir que la marcha es patrocinada por el imperialismo, que es injerencia, que Yunior (García Aguilera) tiene conexiones con la CIA, de que ellos lo que quieren lo mejor para el pueblo. En fin, ese discurso gastado del régimen”, dijo en Twitter.

Mi gente ya estoy en casa. Gracias por su apoyo ♥️🙏🙏#15NCuba pic.twitter.com/pJqsPpScVT — Edel Carrero (@CarreroEdel) November 14, 2021

6:47 pm: La víspera de la Marcha Cívica por el Cambio, convocada para el próximo 15 de noviembre (15N), el régimen cubano retiró las credenciales de prensa a los reporteros de la agencia española EFE en La Habana.

“Los responsables del Centro de Prensa Internacional convocaron con urgencia al equipo de EFE en La Habana que está actualmente acreditado ―tres redactores, un fotógrafo y un cámara de TV― para comunicarles que se les retiraban las credenciales sin aclarar si la medida es temporal o definitiva”, detalló la propia agencia en una nota de prensa.

#ULTIMAHORA | Cuba retira las credenciales de prensa a los periodistas de Efe en La Habana pic.twitter.com/OIMEJzw6M5 — EFE Noticias (@EFEnoticias) November 13, 2021

6:00 pm: A lo largo del día, el régimen organizó ferias en diferentes partes de La Habana y una “demostración” política en el Parque Central que incluyó un baño de masas del exespía Gerardo Hernández Nordelo, actual cooordinador nacional de los CDR.

5:13 pm: La intelecual Ana Díaz Naranjo, esposa del escritor tunero Rafael Vilches, denunció que tras una jornada de acoso, personas que no identificó estaban intentando abir un hueco en la pared de su vecina para acceder al patio de su vivienda. “Quieren llevarse a Vilches preso, obligado. O querrán llevarme a mí. No sé qué delito hemos cometido”, dijo. “Si son capaces de hacer esa violación que están haciendo son capaces de matar a uno. Yo realmente tengo terror, estoy atormentada”, agregó.

Desde el mediodía de este sábado, el propio Vilches había denunciado que su casa estaba siendo asediada por “elementos del régimen de Cuba”.

3:53 pm: El medio especializado en periodismo de datos Proyecto Inventario identificó el carro en el que fue trasladado el músico y activista Omar Mena, arrestado este sábado cerca de su hogar, en el reparto José Martí, de Santa Clara.

Inventario precisó que se trata de un carro marca Lada 2107 de color blanco con matrícula B104931 y perteneciente al Grupo Empresarial Agropecuario del Ministerio del Interior (AGROMIN), una de las empresas cubanas sancionadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos por ser una entidad “directamente al servicio de los sectores de Defensa y Seguridad”.

1/ En la mañana de hoy (13/11/2021), al rapero Omar Mena @AnalistaOmar fue secuestrado en Santa Clara por personas vestidas de civil y haciendo uso de un vehículo de una empresa estatal 📽️: Leidy Laura Hérnadez/Facebook https://t.co/I5OT87iybd pic.twitter.com/hUVBij8U7n — invntario (@invntario) November 13, 2021

3:25 pm: Saily González Velázquez, la principal promotora de la Marcha Cívica por el Cambio en Santa Clara, denunció el “secuestro” de José Carlos Melo González, miembro de Archipiélago en La Habana. El joven fue conducido “sin citación oficial alguna ni motivo manifiesto” a una estación de policías, indicó Gónzalez Velázquez. “José Carlos ha sido secuestrado de su propio domicilio por haber manifestado que participaría en la Jornada Cívica por el Cambio del #15NCuba”, detalló.

2:45 pm: Varios internautas cubanos han denunciado la desaparición de la activista Yanilys Sariego, residente en Cárdenas, Matanzas, quien fuera arrestada en su propia casa este viernes. “Seguimos sin tener noticias de Yanilys. Su teléfono sigue apagado, llamo a la unidad [de policías de Cárdenas] y me dicen que no hay nadie ahí con ese nombre!! Desde que la patrulla la sacó de su casa no se sabe más!!”, denunció la usuaria de Twitter Camila (@hope_freedom98).

Seguimos sin tener noticias de @Yany8607 su teléfono sigue apagado, llamo a la unidad y me dicen que no hay nadie ahí con ese nombre!! Desde que la patrulla la sacó de su casa no se sabe más!!

Y después me dicen en mi cara que estas cosas no pasan aquí…🤬🖕🏻#15NCuba https://t.co/IulCKfQjnq — Camila🇨🇺 (@hope_freedom98) November 13, 2021

2:00 pm: El dramaturgo Yunior García Aguilera y su esposa denunciaron que ETECSA había cortado el servicio de internet de sus líneas teléfonicas este sábado. CubaNet pudo comunicarse con el activista de Archipiélago mediante una llamada telefónica a su vivienda.

1:42 pm: Archipiélago denunció que en las últimas 24 horas no se tenían noticias de una de sus moderadoras, la activista Daniela Rojo. “Hace 24 horas que no se comunica con nadie de su familia ni con el grupo de moderación. (…) Su teléfono está apagado. Su familia tampoco da con ella. Exigimos el cese de estas acciones de acoso realizadas sobre Daniela Rojo y otros ciudadanos cubanos que solo están ejerciendo su derecho, reconocido universalmente, a manifestarse y expresarse libremente, así como su inmediata liberación”, pidió el grupo.

Archipiélago también consideró que “este hostigamiento es parte de las acciones de acoso policial e intimidación que las fuerzas represivas están ejerciendo sobre quienes han declarado su decisión de participar en la marcha del 15N”.

1:26 pm: El escritor Rafael Vilches denunció que su casa, en Las Tunas, estaba siendo asediada por “elementos del régimen de Cuba”. Vilches fue objeto de un acto de repudio en la noche del 28 de octubre pasado y de una detención arbitraria hace dos días, indicó en Twitter la revista independiente Árbol Invertido.

12:49 pm: Amnistía Internacional (AI) pidió al régimen cubano que permitiera la Marcha Cívica por el Cambio convocada para este 15 de noviembre (15N) y no reprimiera a los manifestantes, como sucedió el pasado 11 de julio (11J).

La directora de AI para las Américas, Erika Guevara Rosas, escribió en Twitter: “En Amnistía Internacional, emitimos una acción urgente para pedir a Miguel Díaz-Canel que permita que todos los que decidan protestar en 15N lo hagan. Así como que permita a los periodistas independientes y defensores de derechos humanos realizar su trabajo”.

#Cuba: At @amnesty, we’ve issued global #UrgentAction to urge @DiazCanelB to allow all those who chose to protest on #15NovCuba to do so, as well as to allow independent journalists and #humanrights defenders to carry out their work Take Action 👉🏽 https://t.co/YCR93kjpih pic.twitter.com/cCEWacEnP9 — Erika Guevara-Rosas (@ErikaGuevaraR) November 13, 2021

12:36 pm: El actor cubano Edel Carrero denunció en Twitter que debía presentarse para “entrevista” en la Estación de Policías de Zanja, a las 6:30 p.m. de este sábado. En un video, detalló que también fue amenazado con ser arrestado si no se presentaba en dicha unidad policial. “Responsabilizo al Gobierno de Cuba por cualquier cosa que me suceda, física o psicológica”, dijo. “Esto es ilegal porque ellos no me están dando una citación oficial a mí; me la van a dar después que vaya a la entrevista. Eso es ilegal. Patria y Vida”, terminó.

12:25 pm: La investigadora y editora Miryorly García denunció en Facebook que había sido citada a la estación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) este sábado a las 10:00 a.m. “Se me presentó el compañero ‘que me atiende’ (se habían tardado) para advertirme que su tarea en los próximos días es impedirme salir de mi casa”, especificó García, una de las participantes en la histórica manifestación ante la sede del Ministerio de Cultura en noviembre de 2020.

“Desde la isla cárcel, exijo libertad para todos los presos políticos, el fin de la violencia y la libertad de Cuba”, también escribió.

11:45 am: La activista Leidy Laura Hernández denunció en Facebook que su esposo, el músico Omar Mena, había sido detenido al salir de su vivienda, en la ciudad de Santa Clara. “Ahora mismo se llevan a Omar Mena, solo salió de nuestra casa a buscar comida porque tenemos que comer al menos y se lo llevaron demostrando una vez más que son una mafia”, denunció Hernández a las 11:45.

En el video grabado y compartido por la activista santaclareña puede verse el momento en que oficiales de la Seguridad del Estado trasladan a su esposo y ocupan su moto eléctrica sin ofrecer ninguna información.

9:30 am: CubaNet tuvo acceso a varios audios y documentos oficiosos sobre una convocatoria a estudiantes de Medicina y Estomatología de la Isla de la Juventud para formar “brigadas de respuesta rápida” este domingo. De acuerdo con tales fuentes, más de una treintena de personas de la Filial de Ciencias Médicas de la Isla de la Juventud deben presentarse este 14 de noviembre en el reparto Micro 70, de Nueva Gerona, donde recibirán nuevas instrucciones para hacer frente a las posibles manifestaciones populares convocadas para el lunes.

9:21 am: La activista cubana Thais Mailén Franco Benítez denunció en Facebook que había sido citada para “entrevista” este sábado por el Ministerio del Interior. De acuerdo con la citación que le fue entregada, Franco debía presentarse e la estación policial de la calle Zanja, en Centro Habana, a las 10:00 de la mañana de este sábado. La activista es una de las personas que fue encarcelada por participar en una protesta de la calle Obispo a finales de abril de este año.

12:54 am: La Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana convocó a sus estudiantes a “una Gran Feria Universitaria” este domingo 14 de noviembre en el Parque Quijote de El Vedado, el mismo lugar donde el dramaturgo Yunior García Aguilera, según anunció esta semana, iniciará su recorrido hasta el Malecón como protesta personal y pacífica contra el régimen.

La convocatoria no pasó desapercibida para los internautas cubanos, quienes la calificaron de “payasada mediocre”. “Se pueden tener posturas ideológicas diversas, pero lo que no se puede, bajo ningún concepto, es prestarse para la represión de otros, incluso de gente que ha pasado por esas aulas”, escribió en Facebook el periodista y académico José Raúl Gallego.

