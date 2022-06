MIAMI, Estados Unidos.- Irma Ravelo, esposa del preso político cubano Yeremin Salcine, contó este miércoles durante una entrevista para el podcast de CubaNet Los Condenados que considera una injusticia la condena de 10 años de prisión contra su esposo, por participar en la manifestación del 11 de julio de 2021 en Artemisa.

Ravelo denunció que la sentencia contra Salcine ya se hizo firme, sin permitírsele como primer recurso de apelación una vista oral. “Fue el único municipio al que no se le permitió ese recurso, que ya está agotado. Solo nos queda el procedimiento de revisión con el Supremo, y estamos en eso”, explicó.

Yeremin Salcine fue condenado a la cárcel bajo los delitos de desorden público, desacato y atentado. Sin embargo, Irma asegura que los tres delitos están infundados y son falsos.

“Cuando se lleva a cabo una manifestación pacifica a nivel nacional, y a gran escala. Si el pueblo está en la calle gritando, amparado en el Artículo 56 de la Constitución, no puedes imputar delitos de desorden público”, reclamó.

Por su parte, también asegura que el desacato no existió, ni física ni verbalmente. No hay pruebas que lo demuestren, dijo.

“El caso que mas pesa sobre él es el de atentado, porque se sube a los estribos de un camión. Pero no valoraron el por qué se sube a los estribos del camión: lo hizo para pedirle al chofer que parara, porque estaba abalanzándose contra el pueblo. Sí hubo un atentando el 11J, pero fue del gobierno hacia el pueblo”, señaló.

Irma defiende que su esposo solo trató de preservar las vidas humanas de las personas que estaba allí. “El camión estaba intentando atropellar a las personas, y los 13 que están involucrados en este caso lo que hicieron fue intentar detener el camión. Además, las personas que manejaban el camión estaban vestidos de civil, así que desacato a la autoridad no existió”, expresó.

Para Irma Ravelo estos casi 12 meses han sido muy difíciles. Asegura que su esposo era la figura representativa de su casa, dependía de él para todo, pues ella es ama de casa, “y ahora estoy sola con mi niño. No me he acostumbrado, pero sí me he mantenido fuerte. No me puedo permitir una recaída porque necesito estar firme y fuerte para seguir peleando por él”.

A raíz de las denuncias que han tenido lugar en Cuba después del fenómeno de Amelia Calzadilla, Irma asegura que “debemos unirnos y organizarnos para hacer una campaña a favor de nuestros presos”. Y si bien valora el respaldo que ha recibido la joven, afirma que cada cual debe ser uno mismo y no escudarse en la joven madre.

“Debemos salir al frente junto con ella, no detrás de ella. Somos Amelia, pero somos Cuba, somos los presos políticos. Las personas deben dejar de ser esclavos de sí mismo y hacer lo que hizo Amelia y mucho más también, porque tenemos derechos, somos seres humanos”.

