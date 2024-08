SAN LUIS POTOSÍ, México.- La popular cantante cubana Yenisel Valdés (cariñosamente conocida como Yeny, exintegrante de la legendaria agrupación Los Van Van, reveló este domingo en sus redes sociales que padece una enfermedad neurológica crónica e irreversible.

En un conmovedor post, Valdés escribió que desde 2019 se enfrenta a este padecimiento.

A su vez, confesó no estar lista aún para hablar del tema, pero añadió que se refugia en la música y en su público, que la motivan.

“Desde el 2019 estoy diagnosticada con una enfermedad neurológica crónica y también irreversible. No estoy lista para hablar de eso todavía. Solo quiero que sepan que la música y ustedes son mi mejor medicina. Por eso la evolución de mi condición va muy lenta… dice mi doctor. Gracias por todo lo grande y bueno que me brindan todos los días”, refirió.

“No voy a parar ni aunque venga la policía”, dijo en tono jocoso.

En 2022, Yeny Valdés había compartido un mensaje en el que comentaba su padecimiento y las posibles causas que lo habrían detonado, en medio de un proceso de depresión tras emigrar a Estados Unidos.

“Resulta que dentro de un proceso de depresión leve que sufrí al llegar a este país y tantos cambios bruscos para mí; mi salud me pasó factura y como consecuencia mi mano izquierda me tiembla un poquito cuando estoy bajo estrés o nerviosa. Fuimos al neurólogo; no tengo nada grave pero sí tengo citas cada 6 meses para ver que todo está bajo control”, contó.

Según notificó en esa ocasión, por su padecimiento debe consumir un medicamento que ralentiza un poco sus movimientos.

“Cuento con el amor de mi esposo; el de mi mamá y toda mi familia. Espero que el de ustedes no me falte”, fueron las palabras que acompañaron su post.

Yeny y Los Van Van

Yenisel Valdés acompañó Van Van por dieciséis años. Su decisión de emigrar provocó que la artista no pudiera continuar en la banda debido a que el Gobierno no lo permitió.

“Mi salida (de Van Van) ha tenido solo un móvil y es El Amor. Me casé, mi esposo vive en California, manejamos la posibilidad de seguir con Los Van Van yo desde acá y en los conciertos me uniría a la banda, pero Cuba no me lo permite, o sea, debo estar viviendo permanentemente en La Habana para que esto fuera posible….”, escribió Valdés en su cuenta de Facebook.

La cantante aclaró que irse de la banda no había sido motivado por “el querer hacer una carrera en solitario” ni debido a algún problema personal con sus compañeros.

“Estoy feliz de haber pertenecido a esta maravillosa orquesta por 16 años de mi vida, de haber recorrido el mundo y ver bailar y disfrutar a tanta y tanta gente, bendecida además por haber sido dirigida por el señor Juan Formell Cortina por 14 años, no hay enanos que matar, yo soy una mujer realizada profesionalmente hablando”, dijo además Yeny, el apodo por el cual es más reconocida en Cuba.

Valdés afirmó además que no dejaría de cantar, algo que ha continuado cultivando en los último años, ahora como parte de una nueva agrupación, TeamBahia.

Yeny tiene cinco nominaciones a los Grammy Latinos y actualmente vive en San Francisco, California. Fue la primera mujer miembro de dos de las más famosas y longevas bandas cubanas, Ng La Banda y Los Van Van.

