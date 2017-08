MIAMI, Estados Unidos.- Hace años publiqué un artículo destacando las principales tradiciones epistemológicas sobre el origen de los derechos humanos:

Los derechos son leyes políticas creadas por los gobiernos. Los derechos son leyes morales y provienen de Dios. Los derechos son leyes morales inherentes a la naturaleza humana.

Entonces destaqué que si los derechos humanos son una creación del intelecto humano es difícil argumentar que son universales y que los gobiernos están obligados a respetar los que ellos no aprueban. Por otra parte, si los derechos emanan de Dios, y existen independientemente de las leyes creadas por los hombres, no pueden ser establecidos o revocados por decreto gubernamental. Pero ningún origen divino puede argumentarse juiciosamente porque no existe evidencia de derechos que manifiestamente emanen de Dios. Concientes de esos asuntos, los pensadores de la Ilustración y los Padres Fundadores buscaron afianzar los derechos humanos en la naturaleza como cuestión de ley natural.

Aquí deseo regresar al tema planteando una pregunta más fundamental: ¿Qué son derechos? Las diversas respuestas contrapuestas a esta pregunta son fuente de mucha controversia ya que muchas cosas diferentes son reclamadas como derechos: derecho al voto, al trabajo, a huelga, a la vida, a escoger identidad sexual, a poseer armas, a ser dejado solo, e infinitamente más. Una definición práctica para comenzar es que los derechos son reglas que corresponden o se permiten a las personas. Los derechos son principios de libertad o privilegios. Exploremos.

Para los cientistas políticos el derecho a hacer algo, o un privilegio de alguna clase, es un derecho positivo. El derecho de no hacer nada es un derecho negativo. En Estados Unidos tenemos el derecho positivo de votar y el derecho negativo de no votar. En países como Australia, donde el voto es obligatorio, los ciudadanos tienen el derecho de votar, pero no tienen el derecho de no votar.

Otra controversia sobre derechos se basa en el derecho a la igualdad. Quienes creen en el libre mercado identifican la igualdad como el derecho a igualdad de oportunidades, reconociendo que la igualdad ante las reglas conducirá a resultados desiguales. Los socialistas identifican la igualdad con igualdad de resultados, argumentando que las personas tienen derecho a una distribución igualitaria de ingresos.

También otra disputa sobre derechos es si los derechos se poseen individual o colectivamente. ¿Hay cosas como derechos de grupos, donde los grupos son entidades diferentes con una voluntad y un poder de acción específicos que pueden sobrepasar derechos individuales? Cuando un sindicato negocia un nivel de pago que un miembro individual considera inaceptable, ¿qué derecho debe prevalecer, el del individuo o el del grupo?

Los derechos pueden también percibirse como libertad o como reclamos. Un derecho como libertad es simplemente la libertad de hacer algo sin que alguien imponga obligaciones, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión. En contraste, un derecho-reclamación impone una obligación a alguien de hacer algo en beneficio del reclamante. Si tengo el derecho de recibir beneficios de seguridad social de algún tipo, eso requiere que alguien contribuya con una porción de sus ingresos para pagar por mis beneficios.

Los libertarios consideran que los derechos son simples reclamos de libertad de acción sin interferencia. Por ejemplo, puedo necesitar un auto para ir a trabajar y tener todo el derecho a adquirirlo por medios legítimos. Pero no tengo derecho a un auto aunque esté claro que necesito uno. Los socialistas pueden reclamar que tengo derecho a tener un auto porque lo necesito para ganarme la vida. Esa visión viola necesariamente los derechos de aquellos que tendrán que ser obligados, digamos con impuestos, a pagarme el carro.

Los libertarios también consideran que los derechos pertenecen solamente a las personas. Porque los llamados derechos grupales son necesariamente la negación de los individuales. Los derechos grupales crean condiciones donde algunas personas (el grupo) pueden forzar a otras a obedecer sus demandas. Es un oxímoron hablar de derechos colectivos.

Razonando así, los derechos son solamente la libertad de una persona de actuar en base a sus criterios mientras no viole derechos de alguien más. Los derechos son llamados a la libertad de acción, no a resultados deseados.

(El último libro del Dr. Azel es “Reflexiones sobre la libertad”)