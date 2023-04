La Habana, Cuba. La cubana Yordanka Battle Moré denunció a Cubanet que su cuenta de Facebook fue bloqueada y responsabilizó al régimen cubano por esta acción.

“De alguna forma tenían que silenciarme, tenían que callarme; no pudieron fabricarme un delito porque no lo he cometido y bueno, acudieron a este tipo de estrategia que en este momento les funcionó bien” aseguró la joven.

Según Battle Moré, tras intentar revisar las notificaciones de su cuenta de Facebook, en la mañana de este viernes, pudo corroborar que no podía acceder a la misma porque esta había sido restringida.

“Me daba una pantalla de que su cuenta había sido bloqueada y que tenía que instalar una herramienta de Facebook para poder recuperar la cuenta. Entonces, intenté instalar la herramienta pero no pude instalarla, me mandaba un código de acceso, le ponía el código de acceso ytampoco podía” detalló la mujer.

La joven, conocida por sus publicaciones en las redes sociales sobre la situación del país , aseguró a Cubanet que el hecho de haber perdido su cuenta le causaba “un poco de dolor” ya que según dijo, fue creada hace aproximadamente diez años y ya contaba con un promedio de ocho mil seguidores.

“Lo otro que siento es frustración porque ya había, hasta cierto punto, logrado una audiencia (a la) que tenía cosas importantes que decirles y la perdí. Esto para mí es bastante lamentable”, precisó.

Battle Moré, ha sido víctima de la represión del régimen de la isla por ser una activa crítica del gobierno cubano. En febrero la Seguridad del Estado cubano la citó y la interrogó e incluso la amenazaron con el presunto delito de instigación a delinquir por supuestamente estar “convocando a las masas”.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.