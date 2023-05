Ciudad de México, México.-El jugador Yoanki Mencía fue seleccionado como el más valioso y el mejor extranjero de la temporada en la Liga Nacional de Básquet de Argentina.

Así lo anunció el periódico cubano “Trabajadores”, citando las cuentas oficiales de su club,Comodoro Rivadavia. El cubano tuvo un enorme crecimiento esta campaña y lideró al equipo de Martín Villagrán al tercer puesto en la fase regular.

Sus promedios,en 37 partidos, fueron de 16 puntos, 7.3 rebotes y 1.6 asistencias 29.1 minutos por juego.

Mencía ha contado que comenzó a jugar al básquet como a los siete u ocho años. “Antes jugaba al béisbol y tenía algunos familiares que jugaban al básquet a nivel amateur. Y a esa edad me incliné a jugar al básquet, jugaba ahí en clubes de barrio y así fue mi comienzo en Cuba”.

A sus 19 años el atleta fue captado por técnicos argentinos y le ofrecieron contrato. “Al principio me costó mucho el tema del viento y mucho frío. Al venir del Caribe de Cuba, que hace mucho calor y sol, al principio me costó bastante. No conocía nada de la ciudad y adaptarme fue un proceso que me costó un poco. Era la primera vez que salía de Cuba por tanto tiempo y siendo tan chico, así que fue un cambio muy grande. Ahora me siento como en casa, me acomodé muy bien a Comodoro”.

