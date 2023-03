Ciudad de México, México.-En un video al que tuvo acceso CubaNet, el opositor y expreso político Yasser Rivero Boni denunció que este 24 de marzo fue abordado por dos agentes de la Seguridad del Estado, quienes lo amenazaron con mantenerlo bajo vigilancia constante y llevarlo a juicio.

Estos agentes le sugirieron a Rivero Boni que trabajara con ellos para evitar el hostigamiento. El opositor se negó a ello y sostuvo que él jamás colaborará con los órganos represivos.

“Los opositores que estamos dentro del país, continuamos trabajando para tumbar esta dictadura y ellos no están acosando. Yo me siento acosado por la Seguridad del Estado, por la policía. De hecho no tengo teléfono porque se lo roban ellos”, dice el activista en el video.

El joven, que se mantienen haciendo activismo desde las calles cubanas, respondió a las amenazas responsabilizándose por cualquier cartel con contenido contestatario que aparezca en los muros de La Habana Vieja. “Yo no tengo miedo y estoy en las calles. No me amenacen más”, dijo el joven en su mensaje dirigiéndose a la Seguridad del Estado.

En el mismo video Yasser convocó a los cubanos para que no asistan a las próximas “elecciones”. Los animó a que se escondan en su casa o digan que votarán en otra circunscripción. “Hay hambre, necesidad, están reprimiendo y están encarcelando. ¿Vas a votar para seguir sin medicinas?”, comentó el activista.

En mayo de 2021 le fue concedida la libertad condicional al prisionero político Yaser Rivero Boni, quien fuera sentenciado a un año y seis meses de privación de libertad en 2019, acusado de desacato.

Durante ese período, las autoridades cubanas denegaron la libertad condicional a Rivero Boni en tres ocasiones. Finalmente el opositor realizó una huelga de hambre como forma de protesta pacífica para exigir la liberación que le correspondía

“Me la denegaban, tuve que hacer una huelga de hambre más o menos de quince días para lograr una presión, porque esa es la única arma pacífica que tenemos nosotros. La salud me empezó a afectar, de entrada empecé con un sangramiento intestinal. La libertad condicional me correspondía desde el mes de febrero, pero la Seguridad del Estado ordenó al tribunal que me la denegara”, aseguró Rivero Boni a Martí Noticias en ese entonces.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.