AREQUIPA, Perú – La aerolínea colombiana Wingo contestó este martes los comentarios de varios cubanos en Facebook, luego que los usuarios reclamaran sobre el nuevo requisito de visado de tránsito para los vuelos a Bogotá.

La visa empezaría a exigirse a partir del próximo 8 de julio, lo cual ha suscitado la preocupación y la alarma entre cientos de pasajeros en Cuba que ya habían comprado el boleto como primer destino en la travesía hacia Nicaragua y, eventualmente, Estados Unidos.

“Pedimos a la aerolínea, de ser cierto el rumor, que se pronuncie ante los agentes y los clientes en general con el fin de dar solución a tiempo a todas aquellas personas que se verán afectadas por una decisión única y exclusivamente de la aerolínea (…) El consulado colombiano no emite dichas visas de visitante por menos de 24 horas. Por lo cual Wingo es totalmente responsable si se hiciera el día 8 real el rumor”, comentó Jahyr Gonzáles Calzada, un cibernauta en la página oficial de la compañía.

Ante la lluvia de comentarios y reclamos de los cubanos en las redes sociales de Wingo, la empresa contestó a varios usuarios con un mensaje que confirmaba el requerimiento que estuvo circulando en correos electrónicos y grupos de WhatsApp.

“Debido a que Wingo únicamente opera punto a punto, y no cuenta con conexiones, requiere que los viajeros de nacionalidad cubana presenten Visa de visitante al momento de abordar su vuelo. Este documento debe estar emitido por el Consulado colombiano en Cuba”, indica la aerolínea.

Además, la compañía colombiana apuntó que es importante que el pasajero presente un tiquete confirmado de regreso al país emitido por Wingo.

En contraste, CubaNet contactó con Migración Colombia. El organismo ratificó que el país no requiere visa de tránsito para cubanos, en tanto la estancia de los pasajeros no supere las 24 horas y permanezcan dentro del aeropuerto.

Este diario también comprobó la información al consultar el sitio oficial de la Cancillería colombiana, donde Cuba no aparece en el listado de países que requieren visa de tránsito.

Por su parte, varios cubanos han contactado con el consulado de Colombia en La Habana y la sede diplomática ha confirmado que no emite visa de tránsito para los nacionales de la Isla.

“Si personalmente contacte a la embajada de Colombia y ahí se me dio la explicación que ellos no otorgan dicha visa pues para los ciudadanos cubanos. No se requiere, ya que no excedemos una estadía de 24 horas. Entonces porque el enunciado de que a partir del 8 de julio Wingo exige dicha visa”, señala la internauta Marlen Borges Cruz.

Por toda respuesta, Wingo reiteró en Facebook que sus operaciones son de punto a punto, no cuentan con conexiones y por tanto es necesario cumplir con todos los requisitos de viaje.

“Estamos para escucharte. Si quieres contarnos más de tu caso, puedes hacerlo en nuestro formulario de contacto que encontraras en wingosd.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/3”, recomienda la aerolíena.

Asimismo, la compañía resaltó a varios cibernautas que para revisar sus casos y brindar respuesta, es necesario que diligencien el formulario de contacto disponible en www.wingo.com sección “Contáctanos”.

Los reclamos hacia Wingo ocurren apenas una semana después que otra aerolínea colombiana, Avianca, cancelara todas sus operaciones desde La Habana, dejando a miles de cubanos varados.

