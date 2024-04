AREQUIPA, Perú – Willy Chirino, uno de artistas cubanos más queridos fuera y dentro de la Isla, nació un día como hoy pero de 1947. En su cumpleaños, CubaNet comparte algunas de hitos y datos curiosos que hacen del cantante una figura de referencia en el mundo de la música.

Orígenes

Willy Chirino nació en Consolación del Sur, provincia Pinar del Río, el 5 de abril de 1947 y se movió a Miami en 1961 como parte de la Operación Peter Pan, cuando apenas tenía 14 años.

Junto a sus compañeros de colegio, en 1962 el joven Chirino forma una banda de rock llamada The Whailers, donde empezaron sus primeros coqueteos con la música y el espectáculo. Luego, emigró a Nueva York y allí trabajó con Julio Gutiérrez, Tito Puente y otros músicos de renombre.

No fue hasta 1976 que despegó su carrera discográfica. Ello debido a la grabación de su primer disco: One Man Alone.

La voz del exilio

Willy Chirino, luego de más de 60 años fuera de Cuba, sigue manifestando su patriotismo y deseos de libertad para la Isla sometida por el régimen castrista. A lo largo de su carrera, interpretó populares canciones como Nuestro día (Ya viene llegando), un himno emocionante del exilio que habla del regreso a la Isla y un futuro de prosperidad.

“El propósito de mi música es unir a los cubanos y llevarles un mensaje de cariño y esperanza sobre los cambios hacia la democracia”, dijo chirino a CubaNet en 2022. El artista ha sido indudablemente una de las voces de la música más representativas del exilio cubano.

Una trayectoria de éxitos

Reconocido con un premio Grammy y con una amplia discografía, muchas de sus composiciones han sido grabadas por otros artistas como Celia Cruz, Óscar D’León, Vicky Carr, Ángela Carrasco, Gipsy Kings, Dyango, Raphael (“Escándalo”), Ricardo Montaner, entre otros.

Asimismo, ha producido discos de Celia Cruz, Óscar D’León, Raphael, Rocío Jurado, Jorge Muñíz, Magneto, y más figuras.

Entre sus éxitos más conocidos destacan Los Campeones De La Salsa, Soy Guajiro, Mía Por Siempre, Nuestro Día (Ya Viene Llegando), Los Diseñadores, La Jinetera, Bongó, Gracias Por La Música, Oxígeno, Máquina, Rumbera, La Noche Perfecta, Un Artista Famoso, Soy, etc.

Después de haber sido contratado por CBS y más tarde por Sony Music, el artista cubano creó su propio sello discográfico, Latinum Music, Inc., en 1997. También conduce la Fundación Willy Chirino, con fines benéficos.

La calle Willy Chirino

Desde el jueves 15 de diciembre en 2022, una calle de la ciudad de West New York, en el estado de Nueva Jersey, lleva el nombre de Willy Chirino.

“Gracias a todos los que tuvieron que ver con este gran reconocimiento localizado en el mejor lugar que podía estar. En West New York, al lado del monumento a nuestro Apóstol José Martí y [de] otro que exalta la memoria de los combatientes de la Brigada 2506. Me siento sumamente bendecido y agradecido”, celebró el músico cubano en su cuenta de Instagram.

Durante el acto de nombramiento de la calle, el cubanoamericano Gabriel Rodríguez, alcalde de West New York, dijo que el reconocimiento a Willy Chirino tenía lugar un día antes de que “esta leyenda musical” lanzara su primer álbum luego de 13 años alejado de los estudios de grabación. A lo largo de su carrera, Chirino ha lanzado una veintena de discos.

Otros reconocimientos

En enero de 2023 el virtuoso cubano volvió a ser homenajeado con la exhibición “Willy Chirino: 50 años de música”, que expuso en el Museo de Historia de Miami una variedad de artículos personales y valiosos para él por haberlo acompañado en su trayectoria musical.

Entre otros reconocimientos del cantautor destacan la entrega de la Llave de la Ciudad de Miami, recibida en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, en abril del 2021; así como el Premio a la Libertad John S. McCain al pueblo de Cuba, concedido por el Instituto Republicano Internacional (IRI) en octubre del mismo año, “por levantarse contra la dictadura y exigir un futuro democrático”.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.