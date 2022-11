CDMX, México. – Cuatro millones 92 mil 500 dosis arribaron el viernes 26 de noviembre al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), construido durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y controlado por los militares mexicanos.

La Secretaría de Salud anunció que las vacunas contra la Covid-19 se utilizarán en personas adultas, a pesar de que el gobierno mexicano había declarado otra cosa previamente. En mayo de este año, el presidente López Obrador había dicho que la vacuna Abdala se utilizaría en la campaña de inoculación en menores de 11 años, aunque al final el biológico utilizado para ese fin fue el de Pfizer.

El paquete, transportado por un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, llega casi un año después de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) aprobó su uso de emergencia en México. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud aún no ha aprobado la vacuna.

¿Qué sabemos sobre Abdala?

El biológico fue desarrollado por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Según la información cubana, la vacuna mostró una eficacia de 92.28 por ciento en ensayos con un esquema de tres dosis.

Tales datos trascendieron de publicaciones científicas que, hasta finales de 2021, no contaban con revisión por pares. Los textos fueron financiados por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), centro que desarrolló la propia vacuna.

En su comunicado del 8 de noviembre, la OMS informó que Abdala se encontraba en la fase de revisión. Aún no habían dictaminado sobre el dossier que presentó Cuba con información.

Abdala, a pesar de no estar aprobada, es la vacuna producida en Cuba más avanzada en el proceso de la OMS. Las vacunas realizadas por BioCubaFarma, Soberana 01, Soberna 02 y Soberana Plus todavía no han entregado la información solicitada por la OMS, y que requieren para evaluarlas.

Con las dosis de Abdala, México ha recibido 193 millones 231 mil 845 vacunas envasadas de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, CanSino Biologics, Johnson & Johnson, Moderna y, ahora, Abdala.

La llegada de este biológico a México es otra muestra más del fortalecimiento de relaciones entre el régimen cubano y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.