AREQUIPA, Perú – Unos 200 espirituanos en Cuba tienen prohibida la salida del país luego de subdeclarar ingresos a la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT), informó el periódico oficial Escambray.

El control fiscal de la ONAT en Sancti Spíritus, que ha incluido desde el pasado año hasta ahora a casi 500 contribuyentes, determinó que todos subdeclararon, es decir, expusieron ingresos inferiores a los obtenidos, y por ese concepto dejaron de pagar casi 40 millones de pesos.

Marisleidy Perdigón Pérez, subdirectora primera de esa institución en la provincia, indicó que existían “muchas incongruencias”.

“El tributo se paga a partir del ingreso bruto y cuando se les verifica determinamos que muchos están sufragando en base a la utilidad. El 90 por ciento de estas personas ya pagó la deuda”, señaló.

Con el resto de infractores se continuaron las gestiones de cobro por la vía de apremio, aseguró la directiva, y de no saldar sus compromisos se hace la denuncia por el delito de evasión fiscal. Este año ya se están preparando 14 procesos de ese tipo que suman más de 10.270.000.

Según lo establecido para estos casos, la ONAT alista los expedientes, que luego presenta en el Grupo de Análisis del Ministerio del Interior para proceder a una investigación y decidir si se inicia un proceso penal.

“Cada vez que la ONAT identifica una subdeclaración, se le determina la deuda al contribuyente y se le apercibe. Algunos pagan acogidos al principio de oportunidad y se cierra el expediente”, dijo Perdigón Perez.

De acuerdo con la funcionaria, de no realizar el desembolso se le hace la regulación migratoria y no puede salir del país hasta tanto no pague la deuda. Actualmente existen en Sancti Spíritus 200 personas con esa limitación.

“También podemos proponer el retiro de la licencia comercial de forma temporal o definitiva y el cierre del establecimiento cuando es reincidente”, agregó.

Perdigón Pérez también comentó que el objetivo de la institución “no es penalizar, sancionar, ni denunciar a nadie”, sino “que los contribuyentes asuman disciplinadamente sus pagos porque esos ingresos resultan importantes para el presupuesto del Estado, con el fin de asegurar el desenvolvimiento de los principales sectores y programas sociales, especialmente la Salud, Educación, Asistencia y Seguridad Social, la Cultura, la Ciencia y el Deporte”.

No obstante, mientras la ONAT evita la fuga de tributos para salvaguardar el presupuesto estatal, el régimen cubano utiliza los fondos existentes para fortalecer el sector turístico.

De acuerdo con un análisis ofrecido por el economista Pedro Monreal, las inversiones en Cuba se mantienen muy dispares y un tercio se concentra en actividades articuladas principalmente alrededor del turismo.

Aunque el especialista reconoce una disminución de la inversión en turismo, que tuvo un récord de 47,6% en 2020, sigue siendo más de la tercera parte de la inversión nacional.

